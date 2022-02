Der FK Austria Wien hat sich das nächste hoffnungsvolle Talent geangelt. Mit Martin Pečar wechselt ein slowenischer U21-Teamspieler, der aktuell in der Nachwuchsmannschaft des vom Salzburger Oliver Glasner gecoachten deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, auf Leihbasis bis Sommer (plus Kaufoption) zum Tabellensiebten der Admiral Bundesliga.

V. li.: Winter-Neuzugang Martin Pečar und Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Martin Pečar kommt mit besten Empfehlungen, niemand geringerer als Milenko Ačimovič hat seinem Landsmann ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. "Er gehört sicher zu den Besten seiner Generation", sagte der Fanliebling vieler Austria-Fans, der seit eineinhalb Jahren Teamchef der slowenischen U21-Nationalmannschaft ist. Der 19-Jährige kommt vom deutschen Bundesligaklub bis zum Sommer leihweise, danach besitzt die Austria eine Kaufoption.



Pečar, der offensiv sehr variabel einsetzbar ist, durchlief in Slowenien ab der U15 alle Auswahlteams, bei Frankfurt schaffte es der 1,75-Meter große Rechtsbeiner über die U17 und U19 bis in den Kader des Bundesligisten, der seit Saisonbeginn vom ehemaligen SV Ried- und Ex-LASK-Coach Oliver Glasner betreut wird.



Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Er ist ein Spieler mit einer vielversprechenden Perspektive, der bei uns den nächsten Schritt machen soll. Wir haben viele Infos über ihn gesammelt und sind überzeugt, dass diese Entscheidung pro einem slowenischen Nationalteamspieler absolut Sinn macht."



Trainer Manfred Schmid: "Wir freuen uns, dass sich ein weiterer Teamspieler für uns entschieden hat. Er hat viel Potenzial, wird bei uns auch die Zeit bekommen, sich Schritt für Schritt weiter zu entwickeln und sich an die neue Umgebung zu gewöhnen."



Martin Pečar: "Ich bin sehr glücklich und zufrieden, dass dieser Transfer geklappt hat. Es ist alles sehr schnell gegangen, aber es freut mich, dass ich nun hier sein kann. Wien ist eine richtig tolle, große Stadt und ich denke, dass die Austria für mich und meine Entwicklung jetzt einfach die beste Wahl war."

Foto: FK Austria Wien