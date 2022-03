Das UEFA Youth League Viertelfinale, in dem es wie im Achtelfinale nicht zu Hin- und Rückspiel, sondern nur einen Match kommt, startet am kommenden Dienstag, 15. März, mit Juventus Turin vs. FC Liverpool (16:00 Uhr). Am Mittwoch kommt es dann zu den Duellen Borussia Dortmund vs. Atlético Madrid (16:30 Uhr) und Paris SG vs. FC Salzburg (14:00 Uhr). Noch nicht terminiert ist die vierte Partie Dynamo Kiew/Sporting CP vs. Benfica Lissabon.

Die Salzburger Jungbullen wollen nächsten Mittwoch im Youth-League-Viertelfinale beim Nachwuchs des "großen" Paris Saint-Germain wieder jubeln.

Im Viertelfinale mit den Top8-Teams aus Europa entscheidet sich, welche vier Teams an der Endrunde im Colovray-Stadion in Nyon am 22. und 25. April teilnehmen werden.

Mindestens zwei Teams werden zum ersten Mal bei der Endrunde dabei sein und eines davon wird entweder Juventus oder Liverpool sein, die am Dienstag, 15. März in der ersten Viertelfinalpartie aufeinandertreffen. Am nächsten Tag spielt Paris Saint-Germain, Finalist von 2016, gegen den Sieger von 2017, FC Salzburg. Außerdem spielt Viertelfinal-Debütant Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid, wo sich der zweite Endrunden-Neuling entscheidet.

Der Nachwuchs der "alten Dame Juve" steht zum ersten Mal im Viertelfinale und könnte das erst zweite italienische Team (nach der Roma 2014/15) werden, das die Endrunde erreicht. Der FC Liverpool verlor das einzige Viertelfinale bisher 2017/18 im Elfmeterschießen gegen Manchester City.

Jungbullen von allen 8 Teams einzig ehemaliger Youth-League-Sieger

Paris SG stand 2015/16 im Finale. Der FC Salzburg ist der einzige frühere Sieger, der noch im Wettbewerb dabei ist. Im Achtelfinale 2016/17 setzte man sich mit 5:0 gegen die Franzosen durch.

Der BVB, der im Signal-Iduna-Park des Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet spielen wird, steht zum ersten Mal im Viertelfinale. In der Gruppenphase 2018/19 verloren die Schwarz-Gelben sowohl zuhause als auch auswärts gegen Atlético. Die Spanier verloren alle drei bisherigen Viertelfinalteilnahmen gegen den späteren Sieger: Chelsea 2014/15, Salzburg 2016/17 und Barcelona 2017/18).

Weder Dynamo Kiew noch Sporting Lissabon standen zuvor im Viertelfinale. Benfica Lissabon erreichte schon dreimal das Endspiel.

Die Spiele im Viertelfinale sind wie bereits im Achtelfinale, wo sich die U21 des FC Salzburg im Elfmeter-Krimi durchsetzte, einfache K.-o.-Partien. Steht es nach 90 Minuten Remis, gibt es keine Verlängerung, sondern direkt Elfmeterschießen.

Halbfinale (22. April, Nyon)

1 Juventus/Liverpool - Dynamo Kiew/Sporting CP/Benfica (14:00 CET oder 18:00 MEZ)

2 Dortmund/Atlético - Paris/Salzburg (14:00 MEZ oder 18:00 MEZ)

Finale (25. April, Nyon)

Sieger Halbfinale 2 - Sieger Halbfinale 1 (18:00 MEZ)

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty