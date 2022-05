Der Strafsenat der ADMIRAL Bundesliga tagte am Montagabend über zwei Spielausschlüsse: Nicolas Wimmer von Aufsteiger Austria Klagenfurt - die Violetten aus Kärnten kassierten damit bereits ihren 11. Ausschluss in dieser Saison (10x Rot) - und Eliel Peretz vom Wolfsberger AC. Beide Kärntner Kicker erhalten jeweils ein Spiel Sperre und fehlen in der bevorstehenden, vorletzten Runde der Meistergruppe den Klagenfurtern gegen Austria Wien (Wörtherseestadion) bzw. WAC bei Sturm Graz.

Auf den nächsten Jubel-Moment auf dem Spielfeld mit Mario Leitgeb hat der 25-jährige Israeli Eliel Peretz (re.) nach seinem ersten Ausschluss in dieser Saison bis zum letzten Saisonspiel in der Meistergruppe zu warten (Samstag, 21. Mai, 17 Uhr in der Lavanttal-Arena gegen Rapid Wien).

Der 27-jährige Innenverteidiger der Klagenfurter brachte im Meistergruppen-Match gegen Vizemeister SK Sturm Graz am Sonntagnachmittag Top-Scorer Jakob Jantscher zu Fall. Schiedsrichter Ing. Gerhard Grobelnik zückte zunächst die gelbe Karte, um dann nach einem On-Field-Review mit dem VAR auf die rote Karte zu wechseln. Für Nicolas Wimmer, der im vergangenen Sommer von Zweitliga-Meister FC Blau-Weiß Linz an den Wörthersee wechselte, der zweite Ausschluss in dieser Saison.

Ebenfalls wegen "Torraub" ((nach Foulspiel gegen den schnellen Liga-Toptorjäger Karim Adeyemi) sah Eliel Peretz mit dem WAC im Gastspiel beim FC Red Bull Salzburg von Schiedsrichter Daniel Pfister die rote Karte (41. Min.).

