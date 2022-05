Nach dem Wiener Derby folgt in der ADMIRAL Bundesliga in Rd. 31 das OÖ-Derby SV Guntamatic Ried vs. LASK, dessen Saison-Bilanz gegen die Innviertler bei 2 Niederlagen und 1 Sieg negativ ausfällt. Aus LASK-Sicht: 0:1, 1:0, 0:2. Besonders die 0:2-Heimniederlage am 2. April "schmerzt". Ironie der Geschehnisse: In das 4. Duell - Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - gehen beide Teams jeweils mit dem 3. Trainer, wobei Christian Heinle bereits am 5. Dezember in Pasching bei der 0:1-Niederlage die Rieder coachte. Großer Rieder Rückhalt war in allen drei Duellen Samuel Sahin-Radlinger, der im Vorfeld des OÖ-Derby meinte!

Zwei Mal blieb der 29-jährige, gebürtige Rieder in den drei Duellen ohne Gegentor. Das eine von den Linzern resultierte nicht aus dem Feld, sondern am 5. Dezember 2021 in der Raiffeisen-Arena in Pasching durch einen Foulelfmeter von Sascha Horvath nach wenigen Minuten. Fortan hatten die Wikinger zu Zehnt weiter zu spielen. Überhaupt gewann in dieser Spielzeit stets die Mannschaft, die in Führung ging und dann auch zu Null zu Ende spielte.

„Haben es weiter in eigener Hand und deswegen ist die Stimmung weiterhin gut“

Samuel Sahin-Radlinger (SV Guntamatic Ried)…über...

...die derzeitige sportliche Situation bei den Riedern: „Natürlich ist es gerade eine schwierige Phase für uns, aber wir sind alle noch ruhig und gehen noch ruhig mit der Situation um. Wir haben es weiter in der eigenen Hand und deswegen ist die Stimmung weiterhin gut. Trotzdem wissen wir, dass es in den nächsten beiden Spielen um alles geht und wir alles reinhauen müssen, damit wir unser großes Ziel – den Klassenerhalt – schaffen.“



…die Auswirkungen des knappen Verpassens der Meistergruppe: „Das Spiel daheim gegen Sturm war sicherlich ein kleiner Knackpunkt. Wir waren extrem knapp davor, in die Meistergruppe zu kommen, haben es leider nicht geschafft. Ganz klar war das ein kleiner Knacks bei allen.“



…bisherige Leistungen in der Qualifikationsgruppe: „Das Spiel in der Südstadt war unserer Mannschaft nicht würdig. Dann war plötzlich wieder alles enger und der Vorsprung immer kleiner. In der Quali-Gruppe haben wir einfach nicht an die Leistungen – vor allem aus dem Herbst – anknüpfen können. Natürlich schade, aber wir haben es wirklich noch in unserer eigenen Hand, damit wir einiges wieder gutmachen können.“

„Eigentlich sollte uns Spielern das Drumherum nicht interessieren“

…die vielen ,Störfeuer´ während der Saison, z.B. mit vielen Trainerwechseln: „Eigentlich sollte uns Spielern das Drumherum und die Stellen über uns nicht interessieren. Wir müssen immer hundert Prozent geben, egal unter welchem Trainer und als Mannschaft eng zusammenrücken und dann auch versuchen, diese Sachen auszublenden.“



…seine starken Leistungen: „Normal beurteile ich meine Leistung nicht so gerne in der Öffentlichkeit, aber klar, vor allem der Grunddurchgang war von den Leistungen her sehr stabil. In der Quali-Gruppe waren leider ein, zwei Kleinigkeiten dabei, die nicht so gut waren und vielleicht auch spielmitentscheidend waren. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Leistung zufrieden.“



…seine Zukunft: „Ich habe zwar schon zehn Jahre im Ausland verbracht, aber das Streben nach mehr ist immer noch da. Aber ich habe auch gelernt, dass man im Fußball nichts planen kann. Daher fokussiere ich mich einfach auf die nächsten zwei Aufgaben, weil die extrem wichtig sind.“



...Gerüchte über einen Wechsel zur Austria: „Ich habe mich noch nie und werde mich auch in Zukunft nicht zu irgendwelchen Gerüchten äußern. Mein Vertrag läuft noch bis 2023 und wir haben mit der SV Ried noch zwei extrem wichtige Aufgaben vor der Brust, die für den Verein und die einzelnen Spieler sehr wichtig sind und deswegen möchte ich mich mit hundert Prozent auf diese Aufgaben konzentrieren.“

ÖFB-Team als "riesen Ziel" und "großer Traum"

…das Ziel ÖFB-Team: „Ist natürlich ein riesen Ziel von mir und ein großer Traum. Wäre sehr schön, wenn der eines Tages in Erfüllung geht.“



…zum kommenden OÖ-Derby gegen den LASK: „Für uns geht es um alles. Wir haben alles in der eigenen Hand und können da unser großes Ziel erreichen. Zum anderen können wir da unseren Fans ein bisschen etwas zurückgeben, weil die letzten Wochen waren nicht einfach. Trotzdem haben sie uns, wenn ich ans Cupfinale zurückdenke, dann bekomme ich Gänsehaut, ein Heimspiel beschert. Daher bin ich wirklich motiviert und freue mich auf das Derby.“

