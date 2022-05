Bevor der FC Red Bull Salzburg heute ab 14 Uhr eine Pressekonferenz mit Sportdirektor Christoph Freund und Karim Adeyemi über dessen Wechsel zu Borussia Dortmund präsentiert, äußerte sich der mit 19 Treffern Top-Torjäger der ADMIRAL Bundesliga über einen Kanal des BVB - siehe Video.

VIDEO: „Schlotterbeck hat mich angelogen“ Das sagt der 20-Jährige über seine Ankunft beim BVB!

Bevor der 20-jährige Top-Torjäger der ADMIRAL Bundesliga (19 Treffer nach 30 Runden) in den verbleibenden beiden Partien (Sonntag, 15. Mai, beim SK Rapid Wien und Samstag, 21. Mai in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim gegen Austria Klagenfurt, Ankick jeweils 17 Uhr) auf "Abschieds-Tour" geht, kommt es heute mit ihm und dem 44-jährigen Salzburger Sportdirektor Christoph Freund ab 14 Uhr zu einer Pressekonferenz.

Livestream auf Website bzw. Video-Zusammenfassung ca. 1,5 Stunden nach Ende auf RBS-TV. Statements der PK-Teilnehmer im Audioplayer.

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty