Die Merkur-Arena in Graz-Liebenau war schon im Herbst beim 3:0-Sieg ein gutes Pflaster für den WAC und scheint es auch heute zu bleiben. Überhaupt gewannen die Wölfe die letzten 6 Partien bei Sturm Graz, das letztmals gegen die Kärntner am 2. Dezember 2018 einen Liga-Heimsieg verbuchte. Und an diesem Sonntag bereits nach 25 Minuten mit 0:3 gegen die Elf von Robin Dutt zurück liegt - siehe Ligaportal-LIVETICKER. Worauf sein Pendant Christian Ilzer vorzeitig reagierte und für drei Spieler die "Höchststrafe" vornahm: vorzeitige Auswechslung. Einer der drei "Gescholtenen" rastete daraufhin völlig aus.

Abwehrspieler Luka Lochoshvili mit einem Traumtor (Linksschuss in das linke Kreuzeck, 8.), Tai Baribo (nach blitzsauberer Kombination über Liendl & Baumgartner, 19.) sowie Michael Liendl (Foulelfmeter, 25.) hatten die überfallartigen, bissigen Wölfe, die in der Meistergruppe bereits sechs Niederlagen kassierten, früh beim Vizemeister mit 3:0 in Front geschossen.

Adrenalin-Ausstoß: Amadous Ausraster

Worauf Ex-WAC-Coach Christian Ilzer bedient war und bereits nach 35 Minuten einen Dreifachtausch vornahm: Andreas Kuen kam für Jon Gorenc-Stankovic, Lukas Jäger für Jusuf Gazibegovic und Luca Kronberger für Amadou Dante

Während Gazibegovic die vorzeitig vorgenommene Auswechslung noch mit Köpfschütteln quittierte, ließ Amadou Dante seinen Unmut freien Lauf. Der 21-jährige Linksverteidiger aus Mali schimpfte heftig, klatschte gegen die Trainerbank, warf eine Getränkeflasche weg und musste von einem Assistenten des Trainer-Staffs beruhigt werden. Chefcoach Christian Ilzer nahm es in der Coachingzone mit stoischer Ruhe hin.

