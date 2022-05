Der Drops für die Saison 21/22 ist gelutscht und in Österreich und bei unseren Nachbarn in Deutschland herrscht gähnende Langeweile im Meisterkampf. In anderen europäischen Ligen ging die Sache etwas spannender zu. Viele hoffen auf die nächste Saison, dass es auch hierzulande endlich wieder einen ernsthaften Konkurrenten für Red Bull Salzburg gibt. Ob sich eine Mannschaft als Konkurrent eignet erfahren wir dieses Jahr schon etwas früher. Auf Grund der ungewöhnlichen Terminierung der Fußball Weltmeisterschaft ist die Sommerpause 2022 der Admira Bundesliga etwas kürzer als gewohnt. Dafür gibt es eine verlängerte Winterpause.

Bis es wieder so richtig losgeht dauert es aber noch gute 2 Monate. Diese Zeit gibt es zu überbrücken. Dies gilt vor allem auch für alle, die Woche um Woche Spiele in den verschiedenen europäischen Ligen analysieren und dann mit gut recherchiertem Wissen beim Buchmacher versuchen die richtigen Wetten zu platzieren.

Sicherlich geht dies auch in der Sommerpause, da es ausreichend Events oder auch Vorbereitungsspiele gibt. Es ist aber dennoch etwas anderes als während der laufenden Saison, bei dem es in jedem Spiel um etwas geht. Für alle, die ihre Sportwetten beim Online Buchmacher abgeben haben wir einen Tipp. Schauen Sie sich einfach mal in den anderen Bereichen des Glücksspiels, zum Beispiel bei den Online Spielhallen um. Viele der Online Buchmacher bieten auch digitale Glücksspiele an.

Bei den guten Anbietern kann man sich im Casino ohne Anmeldung kostenlos umsehen und viele der Spiele sogar im Demomodus, also komplett ohne Risiko, ausprobieren.

Was erwartet Sie in einem guten Online Casino

Wer sich zum ersten Mal bei einer dieser Plattformen umsieht kann von einem guten Betreiber erwarten, dass die Seite schnell und ohne App Download sowohl auf dem heimischen PC, als auch auf dem Smartphone oder Tablet öffnet. Bei den meisten Anbietern geht es etwas bunter und animierter zu, als bei Buchmacher. Dennoch sollte man schnell einen Überblick bekommen, was hier so geboten wird.

Online Spielautomaten

Moderne Spielhallen bieten tausende verschiedene Slots, welche von teilweise mehr als 50 Spieleentwicklern geliefert werden. Mit den Automaten in der Dönerbude an der Ecke haben diese Automaten nicht mehr viel zu tun. Es gibt jede Menge Funktionen, Bonusspiele und Spielvariationen bei denen es um viel mehr geht als ein paar goldene Glocken zu sammeln.

Bei den guten Anbietern kann man hier stundenlang die unterschiedlichen Slots komplett ohne Risiko im Demomodus spielen. Hierzu ist es in der Regel nicht einmal nötig sich bei der jeweiligen Plattform anzumelden oder zu registrieren. Gut, man kann im Demomodus natürlich auch nur Spielgeld gewinnen. Ein netter Zeitvertreib ohne finanzielles Risiko ist es aber allemal.

Tisch- und Kartenspiele

Wer sein Glück lieber beim großen Glücksspiel versuchen möchte, wird natürlich auch bedient. Verschiedene Entwickler haben digitale Roulette, Blackjack und Baccarat-Games im Angebot, die man meistens auch kostenlos antesten kann. Das gibt einem die Option seine Strategien und Spielsysteme zu testen. Alle Demoversionen entsprechen den Versionen, die man auch mit echten Geldeinsätzen spielen kann. Meistens findet man in dieser Abteilung auch ein paar Pokervarianten. Allerdings kann man diese nur mit dem Haus und nicht mit anderen Zockern spielen.

Live Casino

Wer echte Casinoluft schnuppern will muss sich nicht fein machen und nach Wien, Salzburg oder Bregenz oder einer anderen Spielbank von Casinos Austria fahren. fahren. Professionelle Live Dealer sind Online nur ein paar Klicks entfernt. Heutzutage bietet jede Online Plattform auch Live Casino an. Hier findet man mehrere Studios, in denen man mit ausgebildeten Dealern und Croupiers am Tisch sitzen kann. Die Übertragung findet im HD Live-Stream statt. Roulette, Blackjack und Baccarat gibt es bei allen Studios im Angebot.

Damit aber noch nicht genug! Mittlerweile gibt es sogar Gameshows, die man live spielen kann. So hat ein Studio, namens Evolution Gaming, die ehemals im TV so beliebte „Show Deal or No Deal“ wiederaufleben lassen. Auch verschiedene Glücksräder sind im Angebot. Manche sind eine Mischung aus live moderierter Spielshow und animierten Videosequenzen, wie zum Beispiel Monopoly und „Cash or Crash“.

Die Spiele in den Live Studios lassen sich natürlich nicht kostenlos testen. Die verwendete Technik ist sehr aufwendig und das Casinopersonal will am Ende des Monats ja auch seinen Gehaltscheck bekommen. Wer sich jedoch bei einer der Plattformen registriert, kann zumindest in die Live Salons und sich den Stream ansehen ohne selbst zu spielen.

Bonusangebote

Wer sich mit den Online Buchmachern auskennt weiß, dass es hier immer verschiedene Bonusangebote gibt. Diese gibt es natürlich auch in den Online Casinos. Man darf sich hiervon aber nicht in die Irre führen lassen. Es gibt kein Online Casino, das etwas zu verschenken hat. Alle diese Bonusangebote sind mit teils sehr strengen Regeln und Bedingungen verbunden, die auf alle Fälle gelesen verstanden und eingehalten werden müssen. Man kann zu 100% davon ausgehen, dass es sich bei Angeboten, die einfach zu gut sind um wahr zu sein auch um Bonusse mit Bedingungen handelt, die kaum zu erfüllen sind!

Foto: Josef Parak