Holt der letztjährige Double-Gewinn-Chefcoach des FC Red Bull Salzburg - Jesse Marsch - einen seiner ehemaligen Schützlinge aus der Mozartstadt zu seinem neuen Klub Leeds United? Nach dem Millionen-Transfer von ADMIRAL Bundesliga -Toptorjäger Karim Adeyemi zum deutschen Vizemeister Borussia Dortmund scheint der Landsmann des 48-jährigen Jesse Marsch - Brenden Aaronson - beim Tabellen-17. der Premier League vor einer Verpflichtung in diesem Sommer zu stehen.

Laut Informationen von MLS-Insider Tom Bogert könnte der Transfer demnächst realisierte werden. Zumal das Team von Jesse Marsch heute mit dem 2:1-Auswärtssieg in Brentfort am letzten Spieltag der Premier League den Klassenerhalt fixierte.

Bei einem Abstieg von Leeds United wäre der Transfer wohl kaum zustande gekommen. Der mittlerweile 21-jährige Brenden Aaronson war im Jänner 2021 für eine Ablöse von 5,45 Mio. Euro aus Philadelphia nach Salzburg gekommen und avancierte unter seinem Landsmann Jesse Marsch auf Anhieb zum Stammspieler. 26 Einsätze mit je fünf Toren und Assists standen für den 18-fachen USA-Teamspieler im Frühjahr 2021 zu Buche.

41 Einsätze in dieser Saison für die Roten Bullen

Auch unter dem amtierenen RBS-Coach Matthias Jaissle blieb der US-Boy ein Aktivposten bei den Roten Bullen: 41 (!) Pflichtpartien in der Saison 2021/2022, darunter 26 in der ADMIRAL Bundesliga (4 Tore, 5 Assists) und alle acht in der Championsleague plus beide CL-Qualispiele. Eine stolze Bilanz für den Dauer-Brenner und -Renner.

Durch den seit heute feststehenden Klassenerhalt der "Whites", scheint finanziell ein Wechsel von der Salzach auf die Insel möglich. Leeds United bekundete bereits im vergangenen Winter Interesse am Offensiv-Akteur. Die Ablösesumme soll sich auf ca. 30 Millionen Dollar (28,4 Millionen Euro) belaufen - Leeds sei der einzige Verein, der bereit ist, diese Summe zu bezahlen.

Wobei auch der Ex-Klub von Brenden Aaronson - Philadelphia Union - aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung einige Millionen Euro erhält.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty