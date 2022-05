Die SV Guntamatic Ried schaffte mit dem 32. und letzten Spieltag den Klassenerhalt und geht damit nach dem Wiederaufstieg in 2020 in ihre dritte Saison in Folge in der ADMIRAL Bundesliga. Derzeit laufen bei den Innviertlern die personellen Planungen für die kommende Spielzeit. Dabei wurden die Verträge mit den beiden Defensiv-Akteuren Markus Lackner und Matthias Gragger um zwei Jahre bis Saisonende 2023/24 verlängert. Bei Gragger wurde zusätzlich eine Option für ein weiteres Jahr vereinbart. Marcel Canadi, Michael Lercher und Daniel Offenbacher verlassen den Verein.

"Kann junge Spieler am Platz und auch in der Kabine führen"

Thomas Reifeltshammer (Sportlicher Leiter der Profis bei der SV Guntamatic Ried): „Mit seiner Erfahrung und Routine wird Markus Lackner in den nächsten beiden Jahren ein wichtiger Eckpfeiler in unserem Kader sein. In der Defensive ist er sowohl in einer Viererkette als auch in einer Fünferkette variabel einsetzbar. Er kann junge Spieler am Platz und auch in der Kabine führen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir uns einigen konnten und er bei unserem Verein bleiben wird.

Matthias Gragger hat aufgrund der Verletzungen kein einfaches Jahr hinter sich. Er hat aber vor seiner Verletzung gezeigt, welch großes Potential in ihm steckt und dies auch zum Ende der Meisterschaft wieder bewiesen. Er ist für uns auch ein Musterschüler, was den Weg von der eigenen Akademie über die Jungen Wikinger hin zu den Profis betrifft. Das ist der Weg, den wir künftig in Ried wieder verstärkt gehen wollen. Beide Spieler passen auch charakterlich perfekt zum Verein. Die Verlängerung dieser beiden Spieler soll auch zeigen, dass wir auf eine gute Mischung aus routinierten und jungen Spielern setzen werden.“

Markus Lackner (oben im Foto links): „Ich fühle mich sehr wohl in Ried – sowohl sportlich als auch privat. Es war keine einfache Saison für uns alle, auch für mich nicht. Aber ich habe gesehen, wie wir im Abstiegskampf als Mannschaft zusammengewachsen sind. Da kann jetzt etwas sehr Gutes entstehen. Und ich habe Lust darauf, da dabei zu sein. Ich kann auch neben dem Platz meine Erfahrung einbringen. Darauf freue ich mich sehr.“

Matthias Gragger: „Das vergangene Jahr war mit meinen Verletzungen sehr schwierig für mich. Deshalb freut es mich sehr, dass mein Vertrag verlängert worden ist und ich die Unterstützung und das Vertrauen des Vereins bekommen habe. Ich kann es kaum erwarten, dass ich nächste Saison voll fit wieder angreifen kann."

V.l.: Markus Lackner, Thomas Reifeltshammer (Sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried) und Matthias Gragger.

Trio verlässt SV Ried

Marcel Canadi, Michael Lercher und Daniel Offenbacher haben den Verein mit Saisonende verlassen.

Thomas Reifeltshammer: „Ich möchte mich bei allen drei Spielern im Namen der SV Guntamatic Ried für ihren Einsatz und ihr Engagement für unseren Verein bedanken. Ich wünsche ihnen sowohl sportlich als auch privat alles Gute und viel Erfolg in ihrer weiteren Karriere."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und SVR/Schröckelsberger