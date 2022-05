Highlight für Austria Klagenfurt, zum Ende der Saison 2021/2022 stolzer Tabellensechster und als erster Aufsteiger in der Meistergruppe vertreten gewesen: Am 18. Juli um 19 Uhr treffen die Violetten bei der Generalprobe vor dem Start in die Bundesliga-Saison 2022/23 auf den englischen Premier-League-Klub FC Southampton mit Chefcoach Ralph Hasenhüttl. Tickets sind ab sofort verfügbar!

Eine Teilnahme am Europapokal hat die Austria Klagenfurt trotz einer grandiosen Saison in der ADMIRAL Bundesliga knapp verpasst, auf ein internationales Highlight müssen die Anhänger der Violetten aber dennoch nicht verzichten: Am 18. Juli (19 Uhr) trifft das Team von Peter Pacult auf den englischen Premier-League-Klub FC Southampton um Trainer Ralph Hasenhüttl.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unseren Fans schon im Rahmen der Vorbereitung eine hochattraktive Partie im Wörthersee-Stadion anbieten können. Für unsere Burschen wird es die Generalprobe wenige Tage vor dem Start in die Meisterschaft. Die Engländer sind im Sommer-Camp in Velden und dürften dann alle Stars dabei haben“, sagt Austria-Geschäftsführer Harald Gärtner, der Hasenhüttl einst als Chefcoach zum FC Ingolstadt geholt hatte und mit ihm in die deutsche Bundesliga aufgestiegen war.

Die „Saints“ mussten sich nach 38 Runden in der wohl besten Liga der Welt zwar mit Platz 15 begnügen, in akute Abstiegsgefahr gerieten sie aber nicht. Zudem setzten sie im Verlauf der Serie einige Ausrufezeichen mit Siegen über Tottenham Hotspur (3:2) und den FC Arsenal (1:0) sowie Unentschieden bei Meister Manchester City (1:1) und Manchester United (1:1) unter der Regie von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Mit Kapitän und Mittelfeld-Regisseur James Ward-Prowse (Marktwert: 32 Millionen Euro) und Rechtsverteidiger Kyle Walker-Peters (18 Millionen Euro) stehen zwei aktuelle Nationalspieler im Aufgebot, die im Winter vermutlich mit England zur WM nach Katar reisen werden. Zudem wird der eine oder andere Sommer-Zugang in Klagenfurt vorspielen.

Vater-Sohn-Duell Hasenhüttl möglich

In der EM-Arena in Waidmannsdorf könnte es auch zu einem Vater-Sohn-Duell kommen. Patrick Hasenhüttl, der Anfang des Jahres aus Unterhaching zur Austria gewechselt war, war bisher vom Pech verfolgt. Erst fehlte er verletzt, dann musste der Angreifer mit Pfeifferschem Drüsenfieber aussetzen – so blieb der 1,90 Meter-Mann in der Saison 2021/22 ohne Einsatz. Doch mit Beginn der Vorbereitung auf die kommende Serie soll Hasenhüttl jr. wieder einsteigen.

Tickets für den Härtetest gegen den FC Southampton sind mit sofortiger Wirkung montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle des Vereins (Südring 207) sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. In den Verkauf gehen zunächst ausschließlich Karten für die Westtribüne. Erwachsene zahlen 20 Euro (ermäßigt: zehn Euro), Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren fünf Euro. Bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.

Fotocredit: Austria Klagenfurt & SID