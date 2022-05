Nachdem das ehemalige LASK-Trainer-Duo Oliver Glasner und Assistent Michael Angerschmid vergangenen Mittwoch mit dem sensationellen Gewinn des Europacups mit Eintracht Frankfurt ihren größten Fußball-Triumph erlebten, will dies auch ihr ehemaliger Kapitän aus Schwarz-Weiß-Zeiten - Gernot Trauner - am morgigen Mittwoch schaffen. In Tirana trifft der gebürtige Linzer mit Feyenoord Rotterdam im Finale - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - der neuen UEFA-Europa-Conference League auf AS Rom mit Trainer José Mourinho, dem Trauner bereits im Herbst 2020 in der Europaleague begegnete.

"Not amused"...war "The Special One" - José Mourinho - vor eineinhalb Jahren im Linzer Stadion auf der Gugl beim historischen 3:3 des LASK gegen Tottenham Hotspurs mit u.a. Top-Stürmer Gareth Bale.

Damals in der Europaleague, als Trauner mit dem LASK gegen den Gruppen-Topfavoriten Tottenham Hotspurs mit Trainer José Mourinho in London 3:0 unterlag. Um dann im Rückspiel auf der Linzer Gugl eine Sternstunde zu erleben und dem hochdotierten Premierleague-Klub ein 3:3 abzuringen. In diesem aus Linzer Sicht mitreißenden Retour-Match am 3. Dezember 2020 war Gernot Trauner allerdings gesperrt und verfolgte das Geschehen von der Tribüne.

Von ÖFB-Neo-Teamchef Ralf Rangnick in Nationsleague-Kader berufen

In Albaniens Hauptstadt wartet für den 30-jährigen Abwehrchef und Leistungsträger seines neuen Klubs Feyenoord Rotterdom sein Karriere-Highlight. Der fünffache ÖFB-Teamspieler, der am Montag von ÖFB-Neo-Teamchef Ralf Rangnick in den Kader für die Nationsleague-Spiele im Juni gegen Weltmeister Frankreich, Vize-Weltmeister Kroatien und 2x Dänemark berufen wurde, greift nach der "Krone" im Premieren-Jahr der UEFA-Europa-Conferenceleague.

Die anfänglichen Unkenrufen zum Trotz, inzwischen an Zustimmung und Attraktivität gewonnen hat. Während für den sympathischen, geerdeten "Spiel-Leser" aus Oberösterreich nach seinen bisherigen Stationen LASK & SV Ried gleich sein erstes Auslandsjahr von einem internationalen Titel gekrönt werden könnte. Der Wechsel in die Niederlande hat sich für den Routinier absolut gelohnt.

Conferenceleague-Challenge im Finale für Gernot Trauner, hier im Liga-Duell gegen Deutschlands WM-Siegtorschützen von 2014 Mario Götze (PSV Eindhoven), und Feyenoord vs. José Maurinhos AS Roma in Tirana

ESPN-Doku über Gernot Trauner - Der Glatzkopf mit Nasenpflaster

Mit konstanten, überzeugenden Leistungen hat es der wohl in Europa letzte verbliebene Spieler mit Nasenpflaster in Rotterdam auf Anhieb zum Publikumsliebling geschafft. Von der Sportredaktion des Algemeen Dagblad wurde der kopfballstarke Defensiv-Stabilisator zum besten Spieler der Liga-Saison gewählt, erst kürzlich erschien die ESPN-Doku "Der Glatzkopf", in dem sein Werdegang von ihm und Wegbegleitern skizziert wird.

Oliver Glasner, der den aus der Jugend vom SV Kematen und Linzer Akademie stammenden Trauner im Sommer 2017 von der SV Ried zum LASK holte, adelt ihn da als besten österreichischen Spieler im Zentrum einer Dreierabwehrkette.

Doch nicht nur der von Europa-League-Sieger-Macher von Eintracht Frankfurt zeigte sich "positiv überrascht", dass sein ehemaliger Kapitän in der Viererkette, die Feyenoord zumeist praktiziert, bestens zurecht kommt. Doch Trauner hat eine großartige Spielintelligenz und obendrein Spieleröffnung mit Pass-Präzision. Dazu seine Kopfballstärke im gegnerischen Sechzehner bei Standards (beim LASK als Zielspieler von Standard-Spezialist Peter Michorl) oder sein Antizipieren in der Defensive.

Jeden Cent der 1 Mio. Ablösesumme wert

Früh als "Schnäppchen des Jahrzehnts" tituliert, zahlte Trauner die 1 Million Euro Ablöse als Fixgröße in der Premieren-Saison der Conference League zurück. Steht Trauner nun im Finale des drittwichtigsten UEFA-Clubbewerb am Platz, wäre er der neunte österreichische Club-Legionär, der aktiv ein Europacup-Endspiel bestritten hat.

In der 21.690 Menschen fassenden National-Arena der albanischen Hauptstadt erwartet Trauner "das wichtigste Spiel meiner Karriere", wie er dem Neuen Volksblatt in Oberösterreich verriet. "Es hat eine unglaubliche Bedeutung, ich hätte das nie gedacht. Aber umso mehr freuen wir uns jetzt auf das Endspiel."

Den langen Weg ab der 2. Qualifikationsrunde dorthin pflasterten unter anderem Siege gegen den mittlerweile deutschen Top-Klub Union Berlin (nächste Saison in Europaleague), LASK-Bezwinger Slavia Prag, Partizan Belgrad und - im Halbfinale - Olympique Marseille.

Von 14 Endspielen 12 gewonnen!

Jede Menge Endspiel-Erfahrung hat demgegenüber José Mourinho, dessen Trophäen-Vitrine prall gefüllt ist mit jeder Menge nationalen Titeln in diversen Top-Ligen Europas plus Championsleague- und UEFA-Cup-Gewinn. Jetzt will der 4-malige Weltklubtrainer des Jahres mit der AS Roma auch den noch fehlenden Conference-League-Titel.

Der 59-jährige Portugiese weist eine eindrucksvolle Endspielbilanz in seiner Trainer-Karriere vor: Von bisher 14 Endspielen ging 12 Mal das Mourinho-Team siegreich hervor. "Ich hatte in meinen Europacup-Endspielen bisher Glück und meine Spieler waren immer voll auf der Höhe. In der Stunde der Wahrheit haben sie abgeliefert."

Arne Slot, Coach von Final-Gegner Feyenoord Rotterdam: "Sein Lebenslauf spricht für sich." Nachsatz: "Aber wir konzentrieren uns lieber auf sein Team, seine Taktik und seine verschiedenen Spielstile."

Ein spannendes Duell auch in punkto Stil-Richtung: Taktik- und Defensiv-Spezialist Mourinho hier - Slot mit aggressivem Pressing, Ballbesitzfußball dort.

"Wir sind schwer zu schlagen"

Feyenoord, das die Saison in der Eredivisie als Tabellendritter mit 71 Punkten klar hinter Meister Ajax Amsterdam (83), PSV Eindhofen (81) beendete, ist seit der Gruppenphase der Conference League unbesiegt. 10 der 18 Spiele, inklusive Qualifikation, endeten mit zumindest drei erzielten Toren. Slot stolz: "Ich glaube, dass wir nur sehr schwer zu schlagen sind."

Der 43-jährige Niederländer, der im vergangenen Sommer vom AZ Alkmaar zu Feyenoord wechselte, hoffte noch auf die Rückkehr von Team-Torhüter Justin Bijlow (Fuß-Operation im März). Vorn ruhen die Hoffnungen auf Torgarant Cyriel Dessers, mit 10 Treffern Führender der Torschützenliste im Wettbewerb. Während Gernot Trauner nach einer als Vorsichtsmaßnahme deklarierten Liga-Pause wieder als Abwehrchef zurückkehrt.

Letzteres gilt auch in punkto ÖFB-Team, was den Linzer frohlocken lässt: "Ich freue mich sehr über die Nominierung, das bestätigt meine abgelaufene Saison."

Doch jetzt ist erst Mal der "Tirana-Triumph" die nächste Challenge: "Mit dem großen Highlight am Mittwoch können wir die Saison krönen."

