Nur 16 Tage nach der letzten Pflichtpartie - 29. Mai im EL-Playoff-Finalrückspiel gegen die WSG Tirol - und der zurückliegenden Mammutsaison geht es für den SK Rapid Wien wieder los. Ein Teil der Mannschaft von Chefcoach Ferdinand Feldhofer beginnt bereits kommende Woche mit der Vorbereitung. Nach einigen Testungen steht am Mittwoch, 15. Juni, ab 10 Uhr die erste Übungseinheit mit Ball auf dem Programm. Zu den Teilnehmern zählen die bisherigen Neuverpflichtungen, trainiert wird auf dem Trainingsgelände hinter dem Ernst-Happel-Stadion auf Platz 4. Wird auch Guido Burgstaller dabei sein?

In der übernächsten Woche startet schließlich die gesamte Mannschaft (Ausnahme, die für die UEFA U19-EM abgestellten Spieler) in die Vorbereitung. Vom 25. Juni bis 2. Juli steht in Kooperation mit Burgenland Tourismus das Sommertrainingslager auf dem Programm, das wie zuletzt in Bad Tatzmannsdorf (Teamhotel wird wieder das bewährte AVITA Resort sein) abgehalten wird.

Am Anreisetag steigt ab 16:30 Uhr am Sportplatz Lackenbach ein Testspiel gegen den SC Neusiedl am See.

Bezüglich der zwei weiteren geplanten Testspiele (am 2. Juli im Rahmen der Rückreise und am 9. Juli im Allianz Stadion) folgen die genauen Informationen in den nächsten Tagen.

Burgstaller vor Rapid-Rückkehr?

Laut Medieninformationen steht auch eine mögliche Rapid-Rückkehr von Torjäger-Routinier Guido Burgstaller bevor. Der 33-jährige Villacher, der 25 Mal für das ÖFB-Team spielte, steht vor dem Absprung beim deutschen Zweitligisten FC St. Pauli, wo er noch Vertrag bis Sommer 2023 hat.

Rapid Wien und der deutsche Zweitligist 1. FC Nürnberg - ebenfalls Ex-Klub von Burgstaller - gelten als heiße Kandidaten für einen Wechsel des Torjägers. Während dem "Club" allerdings derzeit die finanziellen Möglichkeiten fehlen, machen die Hütteldorfer langsam ernst.

Wie der Kurier berichtet soll Burgstaller bei den Grün-Weißen unter Vertrag stehen, wenn die Saisonvorbereitung startet.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL