Nemanja Celic kehrt zum LASK zurück. Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt vier Jahre nach seinem Debüt bei den Schwarz- Weißen zu den Athletikern retour. Seine letzte Station war Deutschlands Top-Zweitligist SV Darmstadt 98, von dort wird er für die Saison 2022/23 ausgeliehen. Der LASK besitzt eine Kaufoption.

LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic mit dem nächsten Neuzugang der Linzer: Rückkehrer Nemanja Celic (re.).

Back to the roots! Nemanja Celic ist beim LASK kein Unbekannter: Der Oberösterreicher startete seine Karriere beim SV Traun und dem FC Pasching. Ab 2013 besuchte er die Linzer Fußballakademie. Seine ersten Sporen im Erwachsenenfußball verdiente er sich ab 2015 in der Regionalliga Mitte, wo er für die SPG FC Pasching/LASK Juniors (ab 2017 LASK Juniors OÖ) zum Einsatz kam.

Im November 2017 stand Nemanja Celic erstmals im LASK-Profikader, sein Profi-Debüt feierte er schließlich im Mai 2018, als er am 34. Spieltag für Thomas Goiginger eingewechselt wurde. Im Sommer 2020 wechselte Celic zur WSG Tirol und etablierte sich dort mit 29 Einsätzen als Stammspieler in der Bundesliga. 2020 debütierte er zudem im österreichischen U21-Nationalteam. Folgerichtig gelang ihm im Juli 2021 der Sprung in die zweite deutsche Bundesliga zum SV Darmstadt 98. Für die Südhessen, die die Vorsaison auf dem vierten Tabellenplatz beendeten, kam er auf 15 Pflichtspieleinsätze.

Von der AKA Linz in die Raiffeisen Arena

Nemanja Celic freut sich auf die Rückkehr in seine alte Heimat: „Mit dem LASK verbinde ich viele positive Erinnerungen, hier hat mein Weg zum Profifußballer begonnen. Ich habe bei meinen letzten Stationen viel gelernt und brenne darauf, es nun vor den LASK-Fans in der Raiffeisen Arena umzusetzen.“

LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic ist von den Qualitäten des Rückkehrers überzeugt: „Nemanja Celic verfügt sowohl über defensive als auch offensive Fähigkeiten, die unserem Spiel guttun werden. Er ist zweikampfstark und bringt mit seinem starken linken Fuß auch spielerische Akzente mit ein. Darüber hinaus kennt er den Verein bestens, da er den Weg von der Akademie über den FC Juniors OÖ bis zur Kampfmannschaft des LASK gemacht hat.“

Auch LASK-Trainer Didi Kühbauer pflichtet dieser Einschätzung bei: „Nemanja Celic ist ein junger Spieler, den ich schon lange verfolge. Durch die Erfahrung, die er während seiner Zeit bei Wattens und in der zweiten deutschen Bundesliga sammeln konnte, bringt er schon viel mit. Außerdem kennt er den LASK, hat hier seine Profi-Karriere begonnen. Das ist immer eine gute Basis.“

Für Nemanja Celic bedeutet die Rückkehr zum LASK auch ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. Seine erste Trainingseinheit absolviert er bereits beim Trainingsauftakt am Mittwoch.

