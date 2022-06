Ein österreichisches Talent kommt von der "Alten Dame" zum RZ Pellets WAC! So gaben die Kärntner, in der vergangenen Saison am Ende Tabellenvierter in der ADMIRAL Bundesliga, am Samstagvormittag die Verpflichtung von Ervin Omic bekannt. Der 19-jährige ÖFB-U19-Teamspieler kommt ab 1. Juli von Juventus Turin ins Lavanttal.

Der defensive Mittelfeldspieler startete seine Ausbildung in der Akademie der SV Ried, wechselte 2017 in die Akademie von Red Bull Salzburg und übersiedelte im Alter von 16 Jahren in die Nachwuchsschmiede von Juventus Turin.

Dort entwickelte sich Omic schnell zum Führungsspieler und führte seine Mannschaft seit der U17 als Kapitän aufs Feld. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Mittelfeldspieler für "Juve" 25 Spiele in der italienischen Primavera 1 und brachte es am Weg ins Halbfinale auf sieben Einsätze in der UEFA Youth League.

Aktuell weilt Omic bei der österreichischen U19-Nationalmannschaft, mit der er sich als Kapitän auf die anstehende U19-Europameisterschaft vorbereitet.

Ervin Omic wird ab 1. Juli offiziell ein Teil des Wolfsrudels und unterschreibt im Lavanttal einen Vertrag über 3 Jahre!

Robin Dutt (Foto): "Ich freue mich sehr, dass wir mit Ervin ein Toptalent für unser Team gewonnen haben. Damit haben wir mit ihm, Adis Jasic und Nikolas Veratschnig gleich drei Teamspieler die den WAC bei der U19-EM vertreten."

Benvenuto, Ervin! 👋

Ervin Omic kommt von Juventus Turin ins Lavanttal. ✍️



Alle Infos zum Transfer findest du auf unserer Homepage:https://t.co/nLNG71e7Yd pic.twitter.com/dGpcDFIL0H — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) June 18, 2022

Fotocredit: RiPu