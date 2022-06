Torwart-Wechsel im Innviertel! Wie die SV Guntamatic Ried am Mittwochvormittag vermeldet, hat Jonas Wendlinger (Foto), seit Juli 2021 Tormann bei den Innviertlern, seinen Vertrag um zwei Jahre mit der Option für ein weiteres Jahr verlängert. Während ein anderer Goalie - Lukas Gütlbauer (letzte Saison an den FAC ausgeliehen) - von den Wikingern zum ADMIRAL Bundesliga-Konkurrenten WAC wechselt. Mit Patrick Moser steht auch ein Tormann aus der eigenen SVR-Akademie und aktueller U19-Teamspieler im Rieder Profi-Kader. Wie gestern vermeldet, wechselt Goalie Christoph Haas vom SVR zum FC Flyeralarm Admira.

Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried: „Jonas Wendlinger hat sich bei uns bestens integriert. Er hat sich super entwickelt und bei den Jungen Wikingern großartige Spiele abgeliefert. Wir wollen mit ihm als Nummer zwei hinter Samuel Sahin-Radlinger in diese Saison gehen.“

Reifeltshammer weiter: „Lukas Gütlbauer hat unsere ganze Akademie durchlaufen und sich unter der Führung von Tormanntrainer Hubert Auer zu einem sehr guten Tormann entwickelt. Das hat er in der vergangenen Saison in der 2. Liga auch eindrucksvoll bewiesen. Mit Samuel Sahin-Radlinger haben wir eine klare Nummer eins. Lukas will sportlich kein Jahr verlieren und sieht jetzt beim WAC größere Chancen, erster Tormann zu werden. Diese Chance wollen wir ihm auch ermöglichen.“

Jonas Wendlinger:

geboren am 17. Juli 2000 in St. Johann in Tirol

Nationalität: Österreich

Position: Tormann

Größe: 192 cm

Hobby: Musik hören, Motorsport

Vereine: SV Thiersee (2006-14), AKA Tirol (2014-16), 1. FC Nürnberg (2016-21), SV Guntamatic Ried (seit 2021)

