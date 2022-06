Austria Wien will es für die neue Saison 2022/2023 wissen, in die die Violetten - Stand heute - mit drei Minuspunkten gehen. Der amtierende Dritte der ADMIRAL Bundesliga rüstet weiter auf. Nach ADMIRAL 2. Liga-Toptorjäger Haris Tabakovic, Rückkehrer James Holland, Torhüter Christian Früchtl vom FC Bayern München, Matan Baltaxa (Maccabi Tel Aviv) und gestern Reinhold Ranftl (ausgeliehen vom FC Schalke 04), holen die Violetten laut SKY-Informationen mit Billy Koumetio ein Talent aus der U23 von Premier-League-Vizemeister und Champions League-Finalist FC Liverpool auf Leihbasis.

Billy Koumetio (li.) im vergangenen Juli im Salzburger Land im Goldberg-Stadion in Grödig mit FC Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp beim Testspiel gegen Mainz 05 während einer Trinkpause.

Über den Transfer berichtet aktuell Neil Jones, FC Liverpool-Experte des Fußballportals "GOAL". Billy Koumetio spielte beim FC Liverpool um den 50-jährigen deutschen Teammanager Jürgen Klopp zuletzt meist in der U23-Mannschaft der "Reds".

Debüt in Champions League im Dezember 2020

Der Innenverteidiger mit Wurzeln in Kamerun kam allerdings auch schon im Klopp-Team zu zwei Einsätzen und absolvierte dort sein Debüt im Dezember 2020 im Champions-League-Spiel gegen den FC Midtjylland. Den zweiten Einsatz absovlierte der Linksfuß ein Jahr später im EFL-Cup gegen Leicester City - der FC Liverpool gewann im Elfmeterschießen.

Der 19-jährige Franzose ist U20-Teamspieler in seinem Geburtsland und absolvierte in der vergangenen Saison 24 von 26 möglichen Spielen in der U23-Premier-League. Dem Vernehmen nach soll der 1,95-Meter-Hüne für eine Saison auf Leihbasis zu Austria Wien um Chefcoach Manfred Schmid stoßen, um dort Spielpraxis zu sammeln.

Bisherige Vereine: FC Vaulx-en-Velin (2008-2014), Olympique Lyonnais (2014-2018), US Orleans (2018), Liverpool FC (2019-).

Fotocredit: IMAGO/eu-images