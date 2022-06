Das Torhüter-Trio des CASHPOINT SCR Altach ist wieder komplett: Armin Gremsl wird auch in der kommenden Saison im Rheindorf zwischen den Pfosten stehen. Der 27-jährige Steirer wechselte im vergangenen Winter vom rumänischen Erstligisten FC U Craiova ins Ländle. Im Frühjahr kam er zu drei Einsätzen für die SCRA Juniors in der Vorarlbergliga und behielt dabei zweimal eine weiße Weste.

Zuvor spielte Gremsl in Österreich unter anderem für den SKN St. Pölten, SV Horn, Floridsdorfer AC und den TSV Hartberg. Dazu war er über drei Jahre lang Stammtorhüter beim Zypriotischen Erstligisten Doxa Katokopias, für den er zwischen 2017 und 2020 75 Pflichtspiele bestritt.

Gremsl unterzeichnet in Altach einen Vertrag bis Saisonende 2022/23 und wird auch zukünftig die Trikotnummer 31 tragen.



Steckbrief:

Name: Armin Gremsl

Geburtsdatum: 13.08.1994

Nationalität: Österreich

Position: Torhüter

Fotocredit: SCR Altach