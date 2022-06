Nachdem Neuzugang Nicolas Kühn zum Trainingsauftakt des SK Rapid krankheitsbedingt ausfiel, stieg der 22-jährige Deutsche mit dem speziellen Geb.-Datum (01.01.2000) vor einer Woche Dienstag in die Übungseinheiten von Chefcoach Ferdinand Feldhofer ein. Am Rande es traditionellen Sommertrainingslager der Grün-Weißen (25. Juni - 2. Juli) in Bad Tatzmannsdorf (AVITA Resort) äußerte sich der flexible Offensivakteur, der vom FC Bayern München II nach Hütteldorf kam und in der vergangenen Saison an Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue ausgeliehen war, erstmals im Interview, das der SK Rapid zur Verfügung stellte.

Der Millenium-Geborene Nicolas Kühn mit Zoran „Zoki“ Barišić, Geschäftsführer Sport SK Rapid, am 26. Mai nach der Vertragsunterzeichnung.

Fotocredit: SK Rapid/Daniel Widner Red Ring Shots.