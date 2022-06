Mit Blick auf die anstehende Spielzeit in der Bundesliga darf der SC Austria Lustenau mit Bryan Silva Teixeira ein altbekanntes Gesicht wieder in seinen Reihen begrüßen. Der frischgebackene Nationalspieler von Kap Verde wechselt nun fix ins Ländle und unterschreibt bis Sommer 2024.

Als Leihspieler stieß der 21-Jährige vergangenen August am letzten Transfertag vom Kooperationsverein Clermont Foot 63 zur Austria. In der Aufstiegssaison überzeugte Teixeira nicht nur mit seiner Dynamik und seiner Schnelligkeit, sondern war in 23 Ligaspielen auch an zehn Treffern direkt beteiligt. Nun wechselt der Offensivspieler auf permanenter Basis ablösefrei an den Rhein. Bei der 0:1-Niederlage von Kap Verde gegen Ecuador feierte der Rechtsfuß Mitte Juni sein Debüt im A-Nationalteam.

„Ich kann es nach der letzten Saison kaum erwarten, mit dieser Mannschaft in der Bundesliga zu spielen. Ich bedanke mich beim Verein für das Vertrauen und bin froh, jetzt wieder an die Arbeit gehen zu können. Persönlich will ich mich immer weiterentwickeln. Das Ziel der Mannschaft steht aber natürlich über allem – wir wollen den Klassenerhalt schaffen“, so Teixeira.

„Mit Bryan bleibt uns ein wichtiger Spieler der Aufstiegsmannschaft in der Bundesliga erhalten. Er bringt eine außergewöhnliche Dynamik in unser Offensivspiel und ist vielseitig einsetzbar. In der letzten Rückrunde hat er gezeigt, welche Qualitäten er trotz seines jungen Alters hat. Nichtsdestotrotz ist sein Potenzial, speziell in den finalen Aktionen vor dem Tor noch nicht ausgeschöpft und wir wollen gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Der Transfer zeigt zudem, dass unsere Kooperation mit Clermont Foot 63 keine „Einbahnstraße“ darstellt und auch Spieler sich über diesen Weg für die Austria empfehlen können“, so Sportkoordinator Alexander Schneider.

Erst noch in Miami mit der Nationalmannschaft von Kap Verde, nun wieder in #Lustenau: Bryan Silva #Teixeira! Letzte Saison noch als Leihspieler von unserem Partner @ClermontFoot wechselt er nun fix den Rhein! Bem vindo de volta! https://t.co/PtW1tvjU4r#inundaut #AustriaLustenau pic.twitter.com/l48UbbuggX — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) June 30, 2022

Fotocredit: SC Austria Lustenau