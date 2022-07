Nachdem mit Guram Giorbelidze Anfang der Woche ein Abwehrspieler den RZ Pellets WAC - am Samstag in Runde 1 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 gegen den SK Sturm Graz spielend (ab 19:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) - verlassen hat in Richtung Polen, vermelden die Lavanttaler heute einen neuen Abwehrakteur, konkret einen neuen Linksverteidiger: Matteo Anzolin. Der 21-jährige Italiener kommt wie Sommer-Neuzugang Ervin Omic (der ÖFB-U19-Kapitän ist derzeit verletzt) von Juventus Turin.

Der Linksfuß wechselte im Alter von 16 Jahren von LR Vicenza zur "Alten Dame" nach Turin. In der abgelaufenen Saison absolvierte Anzolin für die U23 der Turiner 33 Spiele in der Serie C, in denen er 2 Assists verbuchen konnte. Ab sofort verstärkt der 21-jährige Italiener die Defensive der Wölfe. Anzolin unterschreibt einen Vertrag über 2 Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr und wird im Lavanttal mit der Rückennummer 12 auflaufen.

Robin Dutt: "Mit Matteo Anzolin haben wir nun neben Johnny Scherzer jetzt auch unseren zweiten Spezialisten auf der linken Seite, sodass auch diese Position doppelt besetzt ist."



Matteo Anzolin: "Ich bin sehr glücklich hier zu sein und kann es kaum erwarten mit der Mannschaft zu trainieren. Wir wollen beeindrucken und alle unsere Ziele erreichen."

Fotocredit: IMAGO/Gribaudi