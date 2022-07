Der SK Puntigamer Sturm Graz, der am kommendne Samstagabend im Top-Spiel der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Merkur Arena Serienmeister FC Red Bull Salzburg empfängt - ab 19:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER -, absolvierte am heutigen Dienstag ein internationales Testspiel in Rottenmann. Das Spiel des amtierenden Vizemeisters der ADMIRAL Bundesliga gegen Al Wahda aus Abu Dhabi endete mit 4:0 (1:0)





Eröffnete den Testspiel-Torreigen für die Ilzer-Elf: der 19-jährige Däne Rasmus Højlund.

SK Puntigamer Sturm Graz vs. Al Wahda FC/Abu Dhabi 4:0 (1:0)

Rottenmann, 26. Juli 2022, 18 Uhr, 450 Zuschauer

Tore: Højlund (21'), Affengruber (48'), Fuseini (68'), Wels (90')



SK Puntigamer Sturm Graz (1. HZ): Siebenhandl - Gazibegović - Oroz - Wüthrich - Dante - Gorenc-Stankovič - Demaku - Prass - Horvat - Lang - Højlund.

SK Puntigamer Sturm Graz (2. HZ): Schützenauer - Ingolitsch - Affengruber - Borković - Schnegg - Ljubic - Hierländer - Wels - Kronberger - Sarkaria - Fuseini



Al Wahda (Startformation): Al Shamsi - Ruben - Fares - Maracas - Gian - Fabio - Adrien Silva - Al Harbi - Tahnoon - M. Saeed - Tegali



Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: "Ein guter Test gegen einen internationalen Gegner, bei dem wir einige personelle und taktische Varianten ausprobieren konnten und so weitere Erkenntnisse bekommen haben. Beinahe der gesamte Kader kam zum Einsatz und konnte sich gegen einen guten Gegner präsentieren."

Schlusspfiff in Rottenmann. Wir gewinnen vor 450 Zuschauern mit 4:0 gegen den @AlWahdaFCC. Am Samstag alle ins Stadion zum Bundesligaheimspiel gegen @RedBullSalzburg 🏴🖤#sturmgraz #STUWAH #Friendlies2022

Fotocredit: Richard Purgstaller