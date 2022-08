Nächster Neuzugang in der Sommer-Transferperiode 2022 bei der WSG Tirol. Der Neue des ADMIRAL Bundesligisten aus Wattens wurde in Wien geboren, spielte zuletzt nahe Frankfurt im deutschen Südhessen für Viertligist Kickers Offenbach (Regionalliga Süd), ist 28 Jahre und auf der Verteidiger-Position zuhause...und heißt: Osarenren Okungbowa, Österreicher mit nigerianischer Abstammung.

SK Rapid & FAC-Vergangenheit

Die WSG Tirol gab in ihrer Klubaussendung am Mittwochnachmittag freudig die Verpflichtung von Osarenren Okungbowa bekannt - ein weiterer Neuzugang für die Defensive.

Der 28-jährige Verteidiger, der über die Wiener Vereine Hirschstetten, Essling, Donaufeld, wo er bereits mit 16 in der Wiener Stadtliga debütierte und die AKA Rapid nach Hütteldorf kam, dockte im November 2012 am Profikader von Rapid Wien an.

Zwei Jahre Verletzungsausfall

Nach einer schweren Verletzung, die ihn zwei Jahre seiner Karriere kostete, kämpfte sich der Österreicher mit nigerianischen Wurzeln über St. Pölten, den FAC und dem VfB Lübeck zurück.

Zuletzt stand der Linksfuß, der sowohl die Verteidigung als auch das defensive Mittelfeld zu seinen Spielwiesen zählt, bei den Kickers aus Offenbach - dem Traditionsklub vom Main - unter Vertrag, wo Osarenren Okungbowa beim Drittplatzierten der Regionalliga Südwest in 29 Meisterschaftseinsätzen drei Treffer erzielte und zwei vorbereitete.

"Haben damit Baustellen im Kader bereinigt"

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger: „Ich kenne Osa noch aus seiner Zeit bei Rapid II und dem FAC. Er hat jetzt zuletzt in Deutschland gespielt und wird ab sofort unsere Innenverteidigung verstärken. Wir haben damit unsere Baustellen im Kader bereinigt. Ich freu‘ mich, dass sich Osa uns anschließt und bin davon überzeugt, dass er ein fixer Bestandteil unserer Erfolgsgeschichte wird.“

WSG-Sportdirektor Stefan Köck: „Wir haben von Beginn des Transferfensters an Ausschau nach einem starken Innenverteidiger mit starkem linken Fuß und körperlicher Präsenz gesucht, der sofort einsatzfähig ist. Diese Suche gestaltete sich aus verschiedensten Gründen schwierig.

Umso mehr freut es mich jetzt, dass der Transfer von Osa zur WSG Tirol geklappt hat. Der Junge hat bereits einige Rückschläge zu verkraften gehabt, sich aber zurück gekämpft und in der dritten Deutschen Liga durchgesetzt. Mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten wird er unser Team verstärken.“

Osarenren Okungbowa: „Ich bin sehr froh, hier zu sein. Froh, dass alles geklappt hat. Ich hab‘ einen sehr positiven Eindruck, jetzt, nach der ersten Trainingseinheit und freu‘ mich auf die Herausforderung.“

Fotocredit: WSG Tirol