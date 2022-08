Holt der LASK nach Robert Zulj einen weiteren, früheren Offensivakteur der SV Guntamatic Ried? Laut griechischen Medien sei Thomas Murg beim aktuellen Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga im (fortgeschrittenen) Gespräch. Der 27-jährige Voitsberger wechselte im Oktober 2020 vom SK Rapid Wien - pikanterweise kommenden Sonntag nächster Gegner der Linzer in der Raiffeisen Arena in Pasching (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) - nach 163 Pflichtpartien für die Hütteldorfer zu PAOK Thessaloniki, wo der 1,73 Meter große Filigrantechniker & Linksfuß noch Vertrag bis Juni 2024 hat.

Linksbeiner Thomas Murg auf Leihbasis zum LASK?

Das griechische Sportportal "BNSPORTS" berichtet von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen den Linzern und Thomas Murg. Dem Vernehmen nach wurde bereits ein Leihgeschäft vereinbart und es sei nurmehr zu klären, ob eine Kaufoption inkludiert wird.

Der Edeltechniker, der mit Austria Wien in der Saison 2012/2013 Österreichischer Meister und mit PAOK im Vorjahr Pokalsieger wurde, wurde vor fast zwei Jahren für zwei Millionen Euro von Hütteldorf zum dreimaligen Griechischen Meister transferiert.

Sein Marktwert wird auf 2,5 Millionen Euro geschätzt (Quelle: transfermarkt.at).

In 75 Einsätzen verbuchte der offensive Mittelfeldspieler bei PAOK 9 Tore und 5 Assists. Beim SK Rapid Wien in 163 Partien = 35 Tore/40 Assists, bei der SV Ried in 44 Spielen = 8 Tore/6 Vorlagen.

Fotocredit: IMAGO/ZUMA WIRE