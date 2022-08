Wie der LASK in seiner Klubaussendung am Dienstagnachmittag kund tat, wird der Kontrakt mit einem Offensivakteur verlängert, der seit dem Frühjahr top performt bei den Athletikern: Keito Nakamura. Der 22-jährige Japaner, geboren in Osaka, bleibt den Linzern langfristig erhalten und verlängert bis 2025. Keito Nakamura wechselte im Sommer des Vorjahres zu den Schwarz-Weißen. In seinen bisher 36 Einsätzen für die Athletiker kann der agile Angreifer eine beeindruckende Quote von 12 Treffern und 5 Assists vorweisen.

LASK-Einstandstore auf internationaler Bühne

Sein asiatischer - inzwischen ehemaliger - LASK-Teampartner Hyun-seok Hong (Südkorea) verließt vor einer Woche die Linzer nach Belgien, Keito Nakamura verlängert. Im August 2021 vom japanischen Erstligisten Gamba Osaka gekommen, etablierte sich der technisch versierte Japaner im Laufe der Saison als Stammkraft bei den Schwarz-Weißen. Seine ersten Tore für den LASK erzielte Keito Nakamura just auf der internationalen Bühne: Im Conference-League-Gruppenspiel gegen den FC Alashkert gelang ihm ein Doppelpack.

Seither hat sich der 1,80 Meter große Linksaußen mit seinen Leistungen und Toren nicht nur regelmäßig in die Startelf, sondern auch in die Herzen der LASK-Fans geschossen. Ganze 12 Treffer und fünf Assists steuerte der agile Angreifer in 36 Pflichtspielen bei.

LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic: „Keito hat sich hervorragend entwickelt und ist zu einem wichtigen Spieler unserer Mannschaft gereift. Mit seinen Leistungen hat er sich nicht nur bei uns im Verein ins Rampenlicht gespielt. Umso mehr freut es mich, dass er sich frühzeitig und langfristig zum LASK bekennt."

"Halt...hier geblieben"...macht Keito Nakamura (li.) doch auch und verlängerte sein Arbeitspapier beim LASK bis 2025. Für Gegenspieler ist der wieselflinke Akteur aus dem "Land der aufgehenden Sonne" oft schwer zu fasssen.

"...dann fühlt sich das toll an"

Rechtsfuß Keito Nakamura fühlt sich in Linz sichtlich wohl: „Ich liebe die Atmosphäre bei unseren Heimspielen. Vor unseren Fans aufzulaufen, ist großartig. Unsere Anhänger sind ganz nah am Spielfeld und wenn nach meinen Toren das ganze Stadion jubelt, fühlt sich das toll an.“

Dank seiner Vertragsverlängerung bis 2025 wird Keito Nakamura nun noch länger in den Genuss der schwarz-weißen Heimspiel-Atmosphäre kommen.

