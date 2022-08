Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung den Beschluss, dass Abwehrspieler Lucas Galvão vom FK Austria Wien ein Spiel Sperre wegen Verhinderung einer offensichtlichen Torchance erhält.

Es war jene Szene in der 31. Spielminute im Samstag-Spiel zwischen Austria Wien und der WSG Tirol beim Stand von 1:0: der agile Wattener Angreifer Nik Prelec stürmte nach prima Chipball von Kofi Schulz los, wurde von Lucas Galvão vor dem Sechzehner klar gehalten und zu Fall gebracht (32.). Im Fallen spielte der 31-jährige Brasilianer den Ball außerdem mit der Hand - doppeltes Vergehen also.

Vom Referee nicht gleich geahndet. Es folgte zunächst der VAR-Check, ehe Alan Kijas in die Review-Area zwecks Szene-Studium eilte, um dann dem Austria-Abwehrspieler die rote Karte zu zeigen.

Pause beim Gastspiel in Kärnten

Der Abwehr-Routinier, für den es der dritte Ausschluss in seiner Profikarriere war, fehlt damit in der 5. Runde im Auswärtsspiel beim WAC in der Lavanttal Arena - Sonntag, 21. August ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Beim Europa League-Playoff-Hinspiel am kommenden Donnerstag gegen Fenerbahce Istanbul SK - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - steht Lucas Galvão natürlich zur Verfügung für die Elf von Chefcoach Manfred Schmid, die auch zu Zehnt gegen die WSG Tirol am Ende einen 2:1-Heimsieg in der Generali Arena und damit den ersten Dreier in der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison feierte.

Fotocredit: Josef Parak