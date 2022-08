"Spiel des Jahres" heißt es für den bevorstehenden Europacup-Donnerstagbend unisono in den Playoff-Rückspielen bei Austria Wien (Europa League bei Fenerbahce Istanbul, 19 Uhr) sowie in der Europa Conference League für den SK Rapid Wien (daheim gegen FC Vaduz, 21 Uhr) und Wolfsberger AC. Die Kärntner wollen gegen Molde FK nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel auf dem Kunstrasenplatz in Norwegen nun in Klagenfurt zum 3. Mal (bisher 2 Mal Europa League) in der Vereinsgeschichte die Gruppenphase fixieren - Donnerstag, 25. August, ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

War der große Rückhalt in Mold: Kofler-Nachfolger und WAC-Neo-Keeper Hendrik Bonmann aus Deutschland.

3 Millionen als "Jackpot" plus möglicher Zugaben für Dutt-Elf

Chefcoach Robin Dutt in punkto Aufstieg: "Für uns alle ist das unglaublich wichtig. Sportlich wäre es natürlich was Besonderes, in der Gruppenphase dabei zu sein. Für unseren Klub hat es wirtschaftlich einen riesigen Stellenwert." Ein Aufstieg in die Gruppenphase der Europa Conference League beschert dem WAC 3 Mio., dazu kommen drei Heimspiele und 500.000 Euro pro Sieg, 166.000 pro Remis - lukrativ für die Lavanttaler.

Die große Erwartungshaltung im Umfeld ist für Robin Dutt keine Belastung. "Das haben wir uns ja im mehrfachen Sinne erarbeitet - erst einmal durch die Tabellenplatzierung letztes Jahr, dann durch das Weiterkommen gegen Gzira United und danach durch den Sieg in Molde. Da sind wir ja vom Kopf her eher in einer positiven Situation", so der 57-jährige, gebürtige Kölner, der den 1:0-Hinspielsieg allerdings nicht überbewerten wollte. "Das hat mehr Halbzeitcharakter."

Der Coach weiter, dessen Team in der heimischen ADMIRAL Bundesliga nach fünf Runden als einziges von allen 12 Klubs noch sieglos ist, erwartet für das Retourmatch mit Erling Haalands Ex-Klub Molde, der sein Ligaspiel am Sonntag auswärts bei Hausgesund mit 1:0 gewann, erneut ein Duell "auf Augenhöhe".

Dominik Baumgartner fällt verletzungsbedingt für das "Spiel des Jahres" bei den Wölfen im Retourmacht gegen Molde FK aus. Spielszene aus dem Hinspiel.

Abwehr-Lücke soll bis Sommertransfer-Ende noch geschlossen werden

Vergangenen Donnerstag beim Hinspiel in Norwegen präsentierten sich Kapitän Leitgeb und Co. auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz kompakt, diszipliniert und effizient. Wobei hinten die "Null" auch Dank Glück sowie Geschick - Torhüter & "Teufelskerl" Hendrik Bonmann - stand. Auf den 28-jährigen Deutschen, geboren in Essen, wird es auch diesmal ankommen, während einer seiner routinierten Vorderleute - Innenverteidiger Dominik Baumgartner - ausfallen wird.

Der 26-jährige Horner und Bruder von TSG Hoffenheim-Stammkraft Christoph Baumgartner, schied am Sonntag gegen Austria Wien (1:2) bereits nach 10 Minuten wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel aus.

Robin Dutt über die Ausfallzeit: "Das kann man noch nicht sagen, dafür ist es noch zu früh." Ergänzgend: "Das ist ein klarer Verlust für uns. Wir haben den Abgang von Luka Lochoshvili (Anm.: der Abwehrspieler wechselte kürzlich zu Cremonese) noch nicht ersetzen können, sind noch auf der Suche. Von daher sind es zwei wichtige Spieler, die wir kompensieren müssen."

Dass man in der heimischen Liga nach den beiden Auftakt-Remis und jüngst drei Niederlagen in Serie Schlusslicht ist, soll im Wölfe-Rudel im Europacup aus den Köpfen. Dutt: "Für das Molde-Spiel ist das ausgeblendet, das kommt dann wieder vor dem Tirol-Spiel am Sonntag."

Fotocredit: WAC/Pessentheiner.