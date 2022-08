Nach völlig verkorkster Saison 2021/22 (Rang 8) ist der LASK in diesem Sommer zu neuem Leben erwacht, eroberte unter dem erst im Mai verpflichteten Coach Didi Kühbauer im Hurrastil die Tabellenspitze und performte in den ersten 5 Runden mit vielversprechendem Fußball. Und das gegen 5 Teams aus dem vorjährigen Meister-Playoff. Doch nun kommt der SCR Altach, der Vorjahres-"Beinahe-Absteiger, dem obendrein Sturmtank Atdhe Nuhi gesperrt fehlt. Zum Athletiker-Altach-Ausblick sowie auf Ligaportal-Nachfrage über "zufriedene/unzufriedene Spieler" äußerte sich Kühbauer bei der heutigen Pressekonferenz.

Der 28-jährige, gebürtige Linzer und LASK-Publikumsliebling Felix Luckeneder hat sich unter Didi Kühbauer wieder ein Stammleiberl erkämpft.

"Bei Altach neue Energie vorhanden"

Bis zum 31. August ist das Sommer-Transferfenster noch geöffnet in Österreich...was wird da noch passieren beim LASK? Und wie weit werden die im Flow befindlichen Linzer der Favoritenrolle gegen den SCR Altach um Chefcoach Miroslav Klose erreicht? Nachfolgend Antworten von Athletiker-Chefcoach Didi Kühbauer und Felix Luckeneder, der es nach schweren Monaten wieder zur Stammkraft geschafft hat, der 28-jährige, gebürtige Linzer.

Dietmar Kühbauer über...

...Erwartungen an Spiel gegen SCR Altach: "Die nächste Mannschaft, die versucht uns zu schlagen. Mit einem neuen Cheftrainer an Bord, kein Unbekannter. Ich denke, dass das sicher eine Mannschaft ist, bei der, nachdem es letztes Jahr nicht so rund gelaufen ist, eine neue Energie vorhanden ist. Wir sind gewarnt und werden sie in keinster Weise unterschätzen. Wir müssen unsere Fähigkeiten auf den Platz bringen, dann kann es ein gutes Ende nehmen."

...dass "Plan A" = Angreifer Atdhe Nuhi wegfällt, wie ist "Plan B" zu erwarten: "Einen Spieler wie Atdhe Nuhiu wird es nicht zwei Mal geben. Er hat eine unglaubliche körperliche Fähigkeit. Er ist nicht der schnellste Spieler, doch vorn in der Box ist er immer eine Gefahr und hat auch schon viele Tore geschossen. Das spricht für ihn. Die Aufgabe wird sein, wie Trainer Miroslav Klose seine Mannschaft nun aufstellt. Wir können dann eh nur reagieren. Natürlich haben wir unsere Vermutungen."

"Grund dafür ist auch seine neue tolle Frisur"

...nach Stellungsfehler von Luckeneder gegen Austria Wien (zum späten 2:2-Ausgleich durch Gruber) zu ihm gehalten: "Man kann es ansprechen und dann ist es vorbei. Schlimmer wäre es, wenn er jede Woche den selben Fehler macht. Dann hätte ich ein Problem und er noch ein größeres, weil dann wäre er neben mir auf der Bank. Aber er hat es bis jetzt sehr gut gemacht. Ein Grund dafür ist auch seine neue tolle Frisur (lacht), die hat ihn auch besser gemacht und daher ist er bei mir in die Mannschaft reingerutscht."

...dass es jetzt erstmals gegen Mannschaft vom unteren Playoff aus Vorjahr geht: "Wir brauchen gegen jede Mannschaft, die letztes Jahr im unteren Playoff war, wir übrigens ja auch, gute Spiele. Es wird wichtig sein, dass die Spieler das hinbringen. Doch da bin ich guter Dinge, das sehe ich jeden Tag beim Training. Wir gehen am Samstag in das Spiel, dass wir gewinen. Dass wir wieder alles abliefern müssen, ist klar."

...glückliche und unglückliche Spieler, Bsp.: Thomas Sabitzer, ob erneute Leihe an WSG Tirol Thema: "Natürlich ist darüber gesprochen worden. Aber solange Dinge nicht spruchreif sind, bringt es nichts. Es ist nicht schön für einen Spieler, wenn er nicht spielt. Er hat letztes Jahr unglaublich gut gespielt. Natürlich kann er bei vielen anderen Mannschaften auch spielen. Auch bei uns sogar. Entscheidend wird sein, dass andere Klubs nicht glauben, dass wir einen Spieler herschenken. Dass man glaubt, einen Spieler, der eine gute Qualität hat, schenkt man her, die Zeit ist vorbei. Auch er ist zu bezahlen.

Natürlich kann sich bei uns im Kader noch was verändern. Es kann vlt. noch wer kommen oder gehen. Unzufriedene Spieler wird es immer wieder geben. Wenn du einen Kader hast von über 20 Spielern ist das ganz normal. Doch ich denke, die Grundstimmung bei uns ist sehr, sehr gut...und das ist entscheidender."

"Ein guter Fußballer war er immer"

...Entwicklung von Ex-Rapid-Spieler Thurnwald bei Altach: "Bei Rapid ist natürlich die Luft dünner. Als junger Spieler hat man da sehr wenig Zeit. Bei mir war Thurni vorher schon eineinhalb Jahre bei Rapid. Man bemerkt dann auch, dass es so ist und an einen Spieler nicht geglaubt wird. Ich denke, dass er da auch noch nicht so stabil war und ihm Altach wohl geholfen hat, um sich stabilisieren zu können. Auch weil da das Umfeld ein bisserl ruhiger ist. Da kann man mal ein schlechteres Spiel machen. Ein guter Fußballer war er immer. Aber der Druck war zu dieser Zeit bei Rapid für ihn noch zu groß. Auch wenn wir ihm helfen wollten, aber in Wahrheit war dieser Schritt zu Altach sicher der richtige."

Für die WSG Tirol erzielte Thomas Sabitzer als LASK-Leihspieler in der vergangenen ADMIRAL Bundesliga-Saison in 27 Einsätzen 8 Tore, war maßgeblich mit daran beteiligt, dass die Wattener im Frühjahr nach dem unteren Playoff vor den Linzern lagern. In der neuen BL-Spielzeit wartet der 21-jährige Stürmer noch auf erste Einsatzminuten in der Kühbauer-Elf, kam lediglich zu einem Kurzeinsatz in der 1. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup.

"Für uns sicher kein Nachteil, fass Nuhiu fehlt"

Felix Luckeneder über...

...statt gegen Atdhe Nuhiu nun anderen Gegenspieler: "Es ist für uns sicher kein Nachteil, dass Nuhiu fehlt, weil er viele Tore gemacht hat und ganz schwierig zu verteidigen ist. Sie werden ihre Lösungen finden, aber bei uns hat es in den letzten Wochen sehr gut in der Defensive gepasst. Wir waren sehr stabil und werden versuchen, wieder zu Null zu spielen.

...wie zu seiner alten Form gefunden: "Es war ein schwieriges Frühjahr für mich, mit wenig Einsatzzeiten. Ich habe dann den Fokus auf die Vorbereitung gelegt und das ist mir anscheinend nicht so schlecht gelungen. Daher will ich das Vertrauen, das ich in jedem Spiel bekomme, zurückzahlen. Im Endeffekt sind wir jetzt mit 13 Punkten sehr gut rein gestartet...so kann es weitergehen."

"Er ist ein extrem staubiger Spieler"

...von Innenverteidiger-Partner & Ex-St. Pauli-Profi Philipp Ziereis dazugelernt: "Er bringt natürlich eine enorme Qualität in unsere Mannschaft und eine gewisse Routine. Er ist ein extrem staubiger Spieler, sehr kommunikativ. Auf ihn ist immer Verlass."

Der geschützte Vorverkauf fürs OÖ-Derby startet ⚽️ Alle Infos 👉 https://t.co/UTYvDsjv6H pic.twitter.com/tdaSs92lGL — LASK (@LASK_Official) August 23, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at