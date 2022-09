Nach der Auslosung am 4. September stehen nun alle Spieltermine der 3. Runde im UNIQA ÖFB Cup fest. Ausgetragen werden die acht Pokal-Partien von 18. - 20. Oktober. Los geht´s im Westen des Landes. Den Auftakt bilden am Dienstag, 18. Oktober, die Spiele WSG Tirol gegen den SK Rapid im Gernot Langes Stadion (18 Uhr) sowie FC Mohren Dornbirn 1913 vs. SK Austria Klagenfurt im Stadion Birkenwiese (19 Uhr).

SK Rapid-Eigengewächs Lukas Sulzbacher trifft mit der WSG Tirol im Oktober gleich zwei Mal auf seinen Ex-Klub aus Wien-Hütteldorf: Samstag, 1. Oktober in der ADMIRAL Bundesliga am Innsbrucker Tivoli (17 Uhr) und 17 Tage später im UNIQA-ÖFB-Cup-Achtelfinale im Gernot Langes Stadion in Wattens (18 Uhr).

Danach kommt es in der motion_invest Arena noch zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Flyeralarm Admira und Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg (20:30 Uhr).

Abgeschlossen wird die 3. Runde am Donnerstag, 20. Oktober, mit der Partie Wiener Sport-Club (einzig verbliebener Drittligist unter den letzten 16 Klubs) gegen FK Austria Wien (20:30 Uhr).

Spielplan 3. Runde UNIQA ÖFB Cup 2022/23

WSG Tirol vs. SK Rapid

Dienstag, 18.10., 18 Uhr, Gernot Langes Stadion, Wattens



FC Mohren Dornbirn vs. SK Austria Klagenfurt

Dienstag, 18.10., 19 Uhr, Stadion Birkenwiese Dornbirn



SV Horn vs. SV Guntamatic Ried

Dienstag, 18.10., 19:30 Uhr, Sparkasse Horn Arena



FAC Wien vs. LASK

Dienstag, 18.10., 20:15 Uhr, FAC-Platz



FC Blau-Weiß Linz vs. RZ Pellets WAC

Mittwoch, 19.10., 18 Uhr, Hofmann Personal Stadion



Grazer AK 1902 vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Mittwoch, 19.10., 18 Uhr, Merkur Arena



FC Flyeralarm Admira vs. FC Red Bull Salzburg

Mittwoch, 19.10., 20:30 Uhr, motion_invest Arena



Wiener Sport-Club vs. FK Austria Wien

Donnerstag, 20.10., 20:30 Uhr, Sportclub-Platz

Prämien UNIQA ÖFB Cup

Für jeden Heimverein wird in der 3. Runde (Achtelfinale) eine Prämie in Höhe von € 9.500,- ausgeschüttet, für jeden Gastverein € 16.000,-.

Die weiteren UNIQA ÖFB Cup-Termine

Viertelfinale: 3.-5. Februar 2023

Halbfinale: 4.-6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt (Wörthersee Stadion)

