Bei Österreichs Fußball-Flaggschiff - Serienmeister FC Red Bull Salzburg - sind in der länderspielbedingten ADMIRAL Bundesliga-Pause gleich 14 Rote Bullen "on Team-Tour". Zwei weitere mussten verletzungsbedingt ihre Einladungen zu Nationalmannschaften absagen. Für Chefcoach Matthias Jaissle wird es somit vor dem nächsten Bundesliga-Spiel gegen den LASK - Samstag, 1. Oktober, Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - im Training personell bedingt sehr überschaubar.

Einer der Salzburger Senkrechtstarter in dieser Saison - Dijon Kameri - verletzte sich gestern gegen Rapid Wien an der Schulter und schied bereits nach 25 Minuten im Klassiker aus. Der 18-jährige Burgenländer wird dem ÖFB-U19-Team fehlen und unterzieht sich heute laut Klubinformationen konkreter Untersuchungen.

In den kommenden Tagen sind folgende Spieler des FC Red Bull Salzburg mit diversen Nationalteams unterwegs:

Nicolas Seiwald , Andreas Ulmer und Maximilian Wöber wurden in den Kader der österreichischen A-Nationalmannschaft für die UEFA Nations League-Matches gegen Frankreich (Do., 22. September, Paris) und Kroatien (So., 25. September, Wien) einberufen.

, und wurden in den Kader der für die UEFA Nations League-Matches gegen Frankreich (Do., 22. September, Paris) und Kroatien (So., 25. September, Wien) einberufen. Amar Dedic ist im Kader des A-Teams von Bosnien-Herzegowina bei Nations League-Partien gegen Montenegro (Fr., 23. September) und Rumänien (Mo., 26. September).

ist im Kader des A-Teams von bei Nations League-Partien gegen Montenegro (Fr., 23. September) und Rumänien (Mo., 26. September). Lucas Gourna-Douath wird mit Frankreichs U20 bei Testspielen gegen Tunesien (21. bzw. 24 September) und Club de Tunis (26. September) im Einsatz sein.

wird mit bei Testspielen gegen Tunesien (21. bzw. 24 September) und Club de Tunis (26. September) im Einsatz sein. Samson Baidoo trifft mit Österreichs U19 in der Euro-Quali auf Litauen (21. September), Lettland (24. September) und Rumänien (27. September).

trifft mit in der Euro-Quali auf Litauen (21. September), Lettland (24. September) und Rumänien (27. September). Nico Mantl ist im Kader von Deutschlands U21 für die Freundschaftsspiele gegen Frankreich (23. September) und England (27. September).

ist im Kader von für die Freundschaftsspiele gegen Frankreich (23. September) und England (27. September). Maurits Kjaergaard spielt mit Dänemarks U21 im Play-off zur EURO-Qualifikation gegen Kroatien (23. bzw. 27. September).

spielt mit im Play-off zur EURO-Qualifikation gegen Kroatien (23. bzw. 27. September). Sekou Koita bestreitet mit Mali Testmatches gegen Sambia (24. September) und Libyen (27. September).

bestreitet mit Testmatches gegen Sambia (24. September) und Libyen (27. September). Strahinja Pavlovic kickt für Serbien in der Nations League gegen Schweden (24. September) und Norwegen (27. September).

kickt für in der Nations League gegen Schweden (24. September) und Norwegen (27. September). Benjamin Sesko kämpft mit Slowenien in der Nations League gegen Norwegen (24. September) und Schweden (27. September).

kämpft mit in der Nations League gegen Norwegen (24. September) und Schweden (27. September). Luka Sucic und Roko Simic sind mit Kroatiens U21 beim Play-off um die EURO gegen Dänemark (23. bzw. 27. September) im Einsatz.

und sind mit beim Play-off um die EURO gegen Dänemark (23. bzw. 27. September) im Einsatz. Ignace Van der Brempt spielt mit der belgischen U21 Testmatches gegen Holland (23. September) und Frankreich (26. September).

Kameri & Okafor fallen aus

Zwei Spieler können ihren Teamnominierungen nicht nachkommen:

Dijon Kameri musste der österreichischen U19 aufgrund seiner gestern beim Rapid-Spiel erlittenen Schulterverletzung absagen. Heute folgen dazu weitere Untersuchungen, die über den Grad der Verletzung Aufschluss geben sollen.

musste der aufgrund seiner gestern beim Rapid-Spiel erlittenen Schulterverletzung absagen. Heute folgen dazu weitere Untersuchungen, die über den Grad der Verletzung Aufschluss geben sollen. Noah Okafor konnte nicht zum Schweizer A-Team fahren. Der Stürmer war ja schon gestern in der Meisterschaft wegen Zahnproblemen, die einen operativen Eingriff in den nächsten Tagen erforderlich machen, nicht einsatzfähig.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty