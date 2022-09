Ivan "Ivica" Osim wird für seine Verdienste beim SK Sturm Graz und die Region gewürdigt. So wird der Stadion-Vorplatz an der Merkur Arena in Graz-Liebenau den Namen des im Mai verstorbenen Sturm-Jahrhunderttrainers tragen. Weiters soll, wie die Stadt Graz am Montag in einer Pressekonferenz bekannt gab, die Umbenennung eines Teils der Conrad-von-Hötzendorf-Straße folgen.

Osim-Büste mit verewigtem Zitat

Weiters soll vor der Merkur Arena eine Büste aufgestellt werden, mit einem der legendären Osim-Zitate: "Kampf der Kulturen? Normalerweise kämpfen Kulturen nicht. Deshalb sind sie ja Kulturen. Weil sie keine Kriege führen."

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) würdigte den 80-jährig verstorbenen Osim als "Vorbild für viele Menschen". "Er hat sich in unzähligen Gesprächen immer eine Haltung bewahrt, die von Respekt und Zusammenhalt geprägt war."

Sturm-Präsident Christian Jauk: "Ein bewegender Moment für die gesamte Sturm-Familie. Ivica Osim war ein großer Humanist, der es sich verdient hat, im Stadtbild verewigt zu werden."

Osim zu Ehren soll nun die Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz im südlichen Teil ab der Fröhlichgasse in Ivica Osim-Straße umbenannt werden. Was allerdings noch einer gewissen Vorlaufzeit bedarf, da in den Prozess alle Anrainer und Unternehmen eingebunden werden müssen. Am Donnerstag solle ein Dringlicher Antrag betreffend Stadionvorplatz in den Gemeinderat eingebracht werden. Diesbezüglich werde diesem zur Umbenennung der Straße bis zum Spätfrühjahr 2023 ein Bericht vorgelegt.

Der damalige SK Sturm-Trainer Ivica Osim am 16. September 2001 mit Lothar Matthäus, damals Trainer beim SK Rapid Wien.

2 Meister-, 3 ÖFB-Titel plus 3 Königsklasse-Teilnahmen mit Sturm dank Osim

Der am 6. Mai 1941 in Sarajevo geborene Ivica Osim bescherte Sturm Graz zwei Meistertitel in Folge (1998, 1999), dazu drei ÖFB-Cup-Triumphe (1996, 1997, 1999) und führte den steirischen Traditionsklub dreimal in Serie in die Champions League (1999 bis 2001).

Der Sturm-Jahrhundert-Trainer betonte wiederholt, dass Graz für ihn zur "zweiten Heimat" wurde. Osim war ein Fußball-Intellektueller und Friedensvermittler im zerfallenden Jugoslawien. Der Sturm-Sympathieträger verstarb heuer am 1. Mai - ausgerechnet am 113. Geburtstag des SK Sturm Graz.

