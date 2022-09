In Runde 9 der ADMIRAL Bundesliga waren die auf dem Rasen eingesetzten Protagonisten der 12 Klubs weitestgehend "brav". Nur ein Spieler sah diesmal die Rote Karte und kassierte einen Ausschluss: Anderson Dos Santos Gomes von Aufsteiger Austria Lustenau. Und das in der Merkur Arena in Graz-Liebenau gegen Sturm Graz am Sonntag-Nachmittag erst Last Minute.

Ein Spiel Sperre für Austria-Aktivposten Anderson

Wegen Torraub in der 90. Minute im Auswärtsspiel bei der 0:2-Niederlage bei Vizemeister SK Sturm Graz erhält der 24-jährige Brasilianer erwartungsgemäß die Mindeststrafe von einem Spiel Sperre. Der Außenspieler vom Zuckerhut versüsste den Vorarlbergern bisher die erfolgreiche Saison mit drei Treffern und zwei Assists in neun Einsätzen.

Der mit Lukas Fridrikas Führende der internen Torschützenliste wird dem Tabellenfünften aus dem Ländle folglich in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison erstmals fehlen, im nächsten Heimspiel im Reichshofstadion gegen den wiedererstarkten WAC (Samstag, 1. Oktober, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER)

Fotocredit: Josef Parak