Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:

Da legst di nieder...fast 180.000 Klicks beim Klassiker FC Red Bull Salzburg vs. SK Rapid Wien (1:1). Könnte womöglich beim nächsten Heimspiel der Roten Bullen übertroffen werden, wenn der Zweite LASK zum Top-Spiel der 10. Runde beim Spitzenreiter gastiert - Samstag, 1. Oktober ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Wird dann Keito Nakamura (Foto) zum 4. Mal en suite scoren? Der 22-jährige Japaner ist ein Unterschiedsspieler der Linzer, lieferte bisher regelmäßig: 6 Tore + 4 Assists! Nach der ersten Saisonniederlage vs. WSG Tirol fasst sich der agile Außenspieler zwar niedergeschlagen an den Kopf, doch das wird ihn sicher nicht weiter umwerfen.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at