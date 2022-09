Seit diesem Sommer ist Christian Früchtl großer Rückhalt bei Austria Wien und ließ den jahrelangen Leistungsträger zwischen den Pfosten der Violetten - ÖFB-Teamtorhüter Patrick Pentz - fast schon etwas vergessen. Kassierte der 22-jährige Niederbayer in den ersten 7 Partien der ADMIRAL Bundesliga noch stets mindestens ein Gegentor, blieb der Neuzugang vom FC Bayern München in den vergangenen beiden Spielen ohne. Apropos FC Bayern...! Bei seinem Ausbildungs-Verein und deutschen Rekordmeister liebäugelt der 1,93 Meter große Goalie nachwievor auf die Nachfolge von Weltklasse-Keeper Manuel Neuer.

Steckt sich hohe Ziele: FAK-Keeper Christian Früchtl.

Mit 14 Jahren zum FC Bayern München

So sagte Christian Früchtl auf einer Presserunde des DFB-U21-Teams am heutigen Mittwoch: "Das will ich immer noch. Aber ich glaube, das will jeder andere auch, dass er bei Bayern München im Tor stehen und auf höchstem Niveau spielen kann."

Der Deutsche, der aus der Jugend vom SV Bischofsmais und SpVgg Grün-Weiß Deggendorf stammt, wechselte im zarten Alter von 14 Jahren im deutschen Weltmeister-Jahr 2014 zum FC Bayern München, schaffte dort über die Nachwuchsteams den Sprung in den Bundesliga-Kader. Heuer im Mai am letzten Spieltag spendierte ihm Coach Julian Nagelsmann gegen den VfL Wolfsburg (2:2) dann für die 9 Schlussminuten das Debüt in der deutschen Fußball-Belletage.

Erstmals für DFB-U-21-Team nominiert

Ehe der Millenium-Geborene - auch um Spielpraxis zu sammeln - von der Millionen-Stadt München in die Millionen-Stadt Wien wechselte. An den Verteilerkreis. Bei Austria Wien absolvierte der Linksbeiner 15 Einsätz in ADMIRAL Bundesliga, Europa- und ÖFB-Cup, ist dank überzeugender, konstanter Leistungen nun erstmals beim deutschen U21-Team dabei und hofft in den Duellen mit Frankreich (Freitag) und England (Dienstag) auf Einsatzzeiten.

Der Niederbayer durchlief alle Jahrgänge in der Akademie seines "Herzensklubs" FC Bayern, hoffte langfristig auf einen festen Platz bei den Bundesliga-Profis. Seinen Wechsel im Sommer bezeichnete FC München-Sportvorstand Hasan Salihamidzic als den "notwendigen nächsten Karriereschritt".

"Schaust dir viel vom besten Torwart ab, wenn nicht gar alles"

Früchtl habe sich viel vom 36-jährigen, gebürtigen Gelsenkirchener Manuel Neuer abschauen können: "Er hat viele Tipps gegeben, wir verstehen uns auch so gut. Wenn du den für mich besten Torwart vor dir hast, schaust du dir viel ab, wenn nicht sogar alles. Aber du musst auch deinen eigenen Weg gehen."

Der DFB- und FC Bayern-Kapitän verlängerte seinen Vertrag erst jüngst im Mai beim Deutschen Rekordmeister bis 30. Juni 2024. Christian Früchtl wird sich zu gedulden haben, um Neuers Nachfolger zu werden.

Doch der ehrgeizige Torhüter-Youngster lässt durchblicken, er wolle "so gute Leistungen bringen", dass seine aktuellen Trainer nicht an ihm vorbeikämen und auch der FC Bayern ihn auf dem Zettel habe.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL