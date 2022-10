Er gründete Red Bull (Hauptsponsor von FC Red Bull Salzburg) und ein riesiges Sport-Imperium - und ist möglicherweise sterbenskrank. Um Dietrich Mateschitz halten sich hartnäckige Gerüchte. Seit einiger Zeit ist Red-Bull-Chef Dietrich "Didi" Mateschitz nicht mehr öffentlich aufgetreten. Zuletzt fehlte er beim DTM-Rennen auf seinem Red Bull Ring in Spielberg. Das nährt offenbar Gerüchte über den Gesundheitszustand des 78-Jährigen.

So war Mateschitz jüngst auch trotz Einladung nicht beim DTM-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Von Red Bull kam am Freitag folgendes Statement: „Wie Sie wissen, war schon immer wichtig für Herrn Mateschitz, sein Privatleben von der Öffentlichkeit fern zu halten. Daran hat sich nichts geändert.“

„Kein Kommentar, das ist eine Privatsache, wir äußern uns dazu nicht“, sagte Mateschitz’ Freund und Vertrauter Helmut Marko in Singapur auf RTL/ntv-Anfrage.

Zum Sport-Imperium gehören auch Fußballteams wie RB Leipzig, New York Red Bulls und Red Bull Salzburg oder das Eishockey-Team in München.

Foto: SID

