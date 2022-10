Der SK Sturm Graz ist der Favoritenrolle im mit Spannung erwarteten Grazer Fußball-Derby gegen den GAK gerecht geworden. Der Vizemeister konnte sich allerdings am Mittwochabend im Achtelfinale des ÖFB-Cups in der mit 15.400 Zuschauern ausverkauften Merkur Arena gegen den Zweitligisten nur knapp mit 1:0 durchsetzen. Zum Matchwinner wurde Albian Ajeti, der erst in der 65. Spielminute zum Sieg traf. >> zum Spielbericht!

Ligaportal.at hat die besten Fotos für euch gesammelt:

Fotos: Richard Purgstaller