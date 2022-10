Der derzeit Tabellenfünfte der ADMIRAL Bundesliga - FK Austria Wien (15 Punkte) - will im Sonntag-Topspiel der 13. Runde auswärts beim Rangdritten LASK (22) in der Raiffeisen Arena in Pasching - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - eine Reaktion auf das Aus im ÖFB-Cup-Achtelfinale vom Donnerstagabend gegen den Wiener Sport-Club zeigen. Das Hinspiel in Runde 2 in der Generali Arena endete 1:1. Schiedsrichter am 23. Oktober: Ing. Sebastian Gishamer/Salzburg.

Bejubelte heuer am 31. Juli in der Generali Arena den späten 1:1-Endstand-Treffer für Austria Wien: Ausgleichs-Torschütze Andreas Gruber. Gegen seinen Ex-Klub LASK ist der Einsatz des 26-jährigen Lienzers am Sonntag allerdings fraglich.

"Nicht lange her, da hätte LASK beinahe Salzburg geschlagen...und das verdient noch dazu"

Der LASK liegt mit 22 Punkten aus 12 Spielen auf dem 3. Platz, zuletzt feierten die Linzer nach zuvor fünf sieglosen Partien einen 3:1-Sieg in Klagenfurt.

FAK-Chefcoach Manfred Schmid: „Das Ausscheiden tut nachhaltig weh. Um was es jetzt geht, ist einzig und allein die Reaktion darauf, denn das ist es, was wir jetzt beeinflussen können." Der 51-jährige Wiener weiter: „Auch wenn sie dazwischen eine negative Phase hatten, ist das eine sehr, sehr gute Mannschaft – man darf nicht vergessen, es ist nicht lange her, da hätte der LASK beinahe Salzburg geschlagen und das verdient noch dazu."



Das letzte Auswärtsspiel der Austria gegen den LASK in Pasching liegt etwas mehr als ein Jahr zurück, damals feierten die Veilchen in der 7. Runde den ersten Bundesliga-Saisonsieg. „Wir haben gute Erinnerungen an das letzte Auswärtsspiel beim LASK – da hat unser großer Aufschwung begonnen, als wir dort gewonnen haben vor einem Jahr“, sagt Manfred Schmid.

Personell einige Fragezeichen

Die Personalsituation bleibt angespannt. Andreas Gruber musste gegen den Sport-Club in der 29. Minute verletzungsbedingt (Oberschenkel-Rückseite) ausgewechselt werden und ist für Sonntag ebenso fraglich wie Kapitän & Abwehrchef Lukas Mühl. Auch Handl, El Sheiwi, Wustinger, Husković und Raguž fallen weiterhin aus.

Fotocredit: Josef Parak