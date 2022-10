Spitzenreiter vs. Schlusslicht! 11 Ränge und 20 Punkte Differenz! Diese und weitere Faktoren sprechen beim ungleichen Duell der 14. Rd. der ADMIRAL Bundesliga zwischen RB Salzburg und TSV Hartberg klar für die Roten Bullen. Die in ihrem letzten Heimspiel des Jahres (danach 3x auswärts mit Champions League - AC Milan - und Liga in Kärnten, WAC + Austria Klagenfurt) nach 3 Remis en suite in der Red Bull Arena endlich wieder voll punkten wollen. Bei den Ost-Steirern bleibt nur die vage Hoffnung, dass die Gastgeber rotieren und einige Spieler schonen werden, wobei ohnehin einige verletzt und angeschlagen ausfallen.

Im Hinspiel am 6. August war es für Maximilian Wöber (li.) und Red Bull Salzburg gegen Lukas Fadinger (re.), dessen Einsatz morgen fraglich ist, und den TSV kein Spaziergang. Damals verlangten die Schmidt-Schützlinge den Roten Bullen alles ab. Derzeit strotzen die Ost-Steirer allerdings nicht vor Selbstvertrauen und reisen mit der "Roten Laterne" in die Mozartstadt an.

Der Status quo im "Bullen-Stall" sieht personell wie folgt aus: Der Argentinier Nicolas Capaldo (Knie), der Brasilianer Fernando (Oberschenkel) und der Nigerianer Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen definitiv aus. Stürmer Sekou Koita trainiert seit Kurzem wieder mit der Mannschaft, hat aber noch Trainingsrückstand. Ob Innenverteidiger Oumar Solet (Oberschenkel) und/oder Andreas Ulmer (Adduktoren) - der Kapitän wird am Sonntag 37 Jahre - eingesetzt werden können, ist noch offen.

Innenverteidiger Strahinja Pavlovic fehlt aufgrund einer Gelb-Roten Karte aus dem letzten Bundesliga-Spiel gegen Sturm Graz.

"Mailand-Spiel wird bei Jungs natürlich im Hinterkopf sein"

RBS-Chefcoach Matthias Jaissle vor dem Duell mit den Ost-Steirern: „Es ist diesmal eine große Challenge, weil das Mailand-Spiel bei den Jungs natürlich irgendwie im Hinterkopf sein wird. Wir dürfen ja am Mittwoch in der Champions League so etwas wie ein Endspiel haben.

Aber ich bin überzeugt, dass sie ihren Fokus am Samstagnachmittag voll auf Hartberg richten können, das hat uns ja in der Vergangenheit ausgezeichnet. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir das auch morgen schaffen. Natürlich wollen wir das letzte Heimspiel des Jahres mit einem Sieg bestreiten und unseren Fans, die uns in diesem Jahr grandios unterstützt haben, ein Stück weit etwas zurückgeben. Von dem her ist der Auftrag an unsere Mannschaft klar – egal, wie die Startelf aussehen wird.“

"Für Körper & Geist eine hohe Belastung"

Stürmer Junior Adamu: „Auch wenn Hartberg in der Tabelle an letzter Stelle steht, ist das für uns kein einfaches Match. Wir hatten unter der Woche Chelsea, spielen am kommenden Mittwoch beim AC Milan, das ist für Körper und Geist eine hohe Belastung. Aber wir müssen diese Spiele aus uns rausbekommen und voll auf die Bundesliga fokussiert sein. Hartberg wird sich mit Händen und Füßen wehren, da braucht es unsere volle Konzentration und eine gute Einstellung, damit wir da drüberkommen und 3 Punkte holen.“

6 Niederlagen aus jüngsten 7 BL-Spielen

Die Partie wird am Samstag, 29. Oktober, um 17 Uhr von Schiedsrichter Ing. Gerhard Grobelnik angepfiffen - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Die Gäste kommen wie ein "angeschlagener Boxer" in die Red Bull Arena, kassierten in den vergangenen 7 BL-Spielen 6 "Niederschläge", darunter in ihrer aktuell "englischen Woche" gleich zwei 1:5-Klatschen (daheim vs. WSG Tirol, Mittwoch beim SK Rapid). Das Hinspiel am 6. August in der Profertil Arena in Rd. 3 gewannen die Roten Bullen durch Tore von Fernando (50.) und Capaldo (61.) mit 2:0. Zumindest die beiden Torschützen werden im Retourmatch die Hartberger nicht mehr ärgern, da beide verletzt ausfallen.

Demgegenüber fehlten beim TSV Christian Klem & Philipp Sturm (beide verletzt). Hinter dem Einsatz Lukas Fadinger steht noch ein Fragezeichen (tiefe Schnittwunde im linken Daumen).

"Keiner wird auf uns setzen - genau das kann unsere Chance sein"

TSV-Cheftrainer Klaus Schmidt: "Leider ist uns gegen Rapid der erhoffte Befreiungsschlag nicht gelungen. Nach einer mehr als passablen 1. Halbzeit mussten wir leider die Segel streichen. Jetzt, 3 Tage später geht es gegen die Champions League-Truppe aus Salzburg. In Wals-Siezenheim können wir nur überraschen, denn viele werden uns nicht wirklich auf der Rechnung haben."

TSV-Rechtsverteidiger Patrick Farkas, der mit RB Salzburg 4 Meistertitel gewann, vor dem Match an alter Wirkungsstätte: "Wir befinden uns momentan in einer sehr schwierigen Situation. Wir wissen alle, dass wir es besser machen und die Fehler schnellstmöglich abstellen müssen um zu punkten und den Anschluss zu den vorderen Plätzen wiederherzustellen. In Salzburg erwartet uns eine Mammutaufgabe, wo wir sicher nichts geschenkt bekommen werden.

Kein Einziger wird auf uns setzen und genau das kann unsere Chance sein. Wir werden sicher nicht hinfahren, um ihnen für die Leistungen in der Liga und der Champions League zu gratulieren. Wir werden uns mit allem was wir haben entgegenstemmen, Zweikämpfe führen und die Tugenden die Hartberg auszeichnet auf den Platz bringen. Diese Punkte versuchen wir umzusetzen, dann können wir überraschen. Wenn keiner von uns was erwartet, ist man ja bekanntlich am Gefährlichsten und kann eine Sensation schaffen. In einem Spiel ist alles möglich, leicht wird es nicht, aber wir müssen nach vorne schauen, Mund abputzen, aufstehen und in Salzburg alles geben."

FAKTEN

Der FC Red Bull Salzburg ist gegen den TSV Hartberg in der BL noch unbesiegt (10 Siege, 1 Remis), so viele Spiele ohne eine einzige Niederlage absolvierte der Serienmeister sonst nur gegen den SKN St. Pölten (16) und SV Grödig (12). Die Roten Bullen gewannen die letzten 7 BL-Duelle gegen die Steirer und sind generell seit 33 BL-Heimspielen unbesiegt. Allerdings endeten die letzten drei Partien (SK Rapid, LASK, SK Sturm) jeweils mit einem Remis.

Die Mannschaft von Chefcoach Matthias Jaissle erzielte 14 Tore nach kurzen Pässen – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison - und kassierte in den ersten 13 BL-Spielen nur 8 Gegentore – so wenige wie zuletzt 2006/07 (damals 7). Weiters blieb Salzburg in sieben dieser 13 Spiele ohne Gegentor – wie zuletzt 2006/07 (ebenfalls 7).

Die bisherigen 11 BL-Duelle:

06.08.2022 TSV Hartberg – RB Salzburg 0:2 (0:0)

04.12.2022 RB Salzburg – TSV Hartberg 2:1 (0:1)

28.08.2021 TSV Hartberg – RB Salzburg 0:1 (0:1)

30.01.2021 TSV Hartberg – RB Salzburg 0:3 (0:2)

04.10.2020 RB Salzburg – TSV Hartberg 7:1 (2:0)

28.06.2020 RB Salzburg – TSV Hartberg 3:0 (1:0)

07.06.2020 TSV Hartberg – RB Salzburg 0:6 (0:4)

14.12.2019 TSV Hartberg – RB Salzburg 2:2 (1:1)

14.09.2019 RB Salzburg – TSV Hartberg 7:2 (2:1)

24.11.2018 TSV Hartberg – RB Salzburg 0:4 (0:0)

18.08.2018 RB Salzburg – TSV Hartberg 2:0 (0:0)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL