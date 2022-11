Der RZ Pellets WAC gewinnt doch noch! Nach 5 Niederlagen in Folge gelang den Kärntnern ein 1:0-Sieg beim FK Austria Wien, wodurch sie sich in der 16. Rd. der ADMIRAL Bundesliga zugleich für die 1:2-Hinspielniederlage am 21. August revanchierten. Es war das Ende einiger Serien. Darunter auch, dass die Wölfe erstmals seit 25 BL-Partien ohne Gegentor blieben. Der WAC zwar mit einem Erfolgserlebnis in die 3-monatige Pause gehend, doch auf einem enttäuschenden Rang 9 überwinternd und ernüchternden Herbst blickend. Chefcoach Robin Dutt jedoch aus anderem Grund heute wütend!

Tragische Figur Tai Baribo! In den letzten 3 BL-Partien des Jahres ging der WAC-Toptorjäger (7 Treffer) leer aus. Beim Gastspiel bei Austria Wien jubelte der 24-jährige Israeli zwar zwei Mal, doch nach jeweiligem VAR-Entscheid wurden beide Tore aberkannt in einem Match mit viel Diskussionsstoff.

Vor Austria-Gehäuse viele knifflige Szenen

Zunächst wurde das vermeintliche 1:0 des WAC von Tai Baribo von Schiedsrichter Walter Altmann aus Tirol nach Videostudium aufgrund eines hohen Beins des Israelis auf Kopfhöhe mit Gegenspieler Galvao zurück genommen (38.). Vertretbar!

Auch nach Wiederbeginn wurde es mit dem 8. BL-Saisontor vom WAC-Toptorjäger nichts, diesmal aufgrund einer Abseitsposition (69.), die diskussionswürdig war, weil der Ball zum Schützen zuvor von Austria-Abwehrspieler Meisl nach Zweikampf mit Maurice Malone kam. Von Letzterem landete wenig später ein Kopfball von der Unterkante der Latte auf der Torlinie, aber nicht im Tor (76.). Auch hier denkbar knapp.

Erst in der Schlussphase fiel dann doch noch der entscheidende Treffer zugunsten der Lavanttaler. Nach einem Fauxpas im Spielaufbau durch Galvao kam der Ball über den "zweiten Bildungsweg" zum zuvor eingewechselten Ex-Rapidler Thierno Ballo, der allein vor Austria-Goalie Christian Früchtl als Joker stach (82.).

"Können Laden bald schließen - das ist absoluter Wahnsinn"

WAC-Chefcoach Robin Dutt, normalerweise die Ruhe selbst, doch bereits vor einer Woche bei der 1:2-Heimniederlage gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg über das SR-Gespann echauffiert, wollte sich nach dem ersten Dreier nach zuvor 5 Niederlagen in Folge nicht wirklich freuen, geschweige denn beruhigen nach Spielende in Wien-Favoriten. Der Adrenalin-Pegel des 57-jährigen Deutschen blieb hoch.

Robin Dutt bei Sky Sport Austria: „Bei dem nicht gegebenen Abseitstor. Leute, Leute… das ist eine Qualitätsfrage beim Schiedsrichter. Ich glaube, wir können den Laden bald abschließen. Das kann nicht sein., das ist absoluter Wahnsinn. Der gibt Abseits wegen nicht beabsichtigtem Spiel. Das kann doch nicht sein, was soll denn Malone machen, soll er ihn klären lassen. Echt, es wird Zeit, dass wir in die Winterpause gehen. Die Schiedsrichter brauchen dringend Urlaub.“

"Ärgerlich, wenn man Vorteilsregelung nicht beherrscht"

Und zum Kopfball von Malone, ob hinter oder vor der Torlinie, meinte Dutt: "Ohne Torlinientechnologie ist das schwierig zu entscheiden. Die brauchen wir unbedingt." Nachsatz zur Gesamtleistung des Unparteiischen: "...ärgerlich, wenn man Vorteilsregelung nicht beherrscht."

Auch Sky Experte und Fußball-Trainer Andi Herzog pflichtete seinem Trainer-Kollegen in einigem bei und kritisierte das ein und andere, allen vorran jene Verantwortlichen, die bei der UEFA Regeln machen. Mehr dazu an anderer Stelle später auf Ligaportal.

"Ist strafbare Abseitsstellung"

Schiedsrichter Walter Altmann bei Sky Sport Austria über...

...das zweite, aberkannte Tor von Baribo, obwohl der Ball zuvor im Zweikampf zwischen Malone & Meisl vom Austria-Abwehrspieler kam: "Es ist für mich trotzdem eine strafbare Abseitsstellung, weil Meisl in Bedrängnis den Ball nicht kontrolliert spielen kann."

...ob so eine Situation neu aufgearbeitet wurde bei den Schiedsrichtern: "Genau. Es ist im Sommer von der UEFA wieder neu kommuniziert worden und wir haben es im ÖFB auch von unseren Regelexperten so geschult bekommen. Dass wenn das Abspiel nicht in kontrollierter Art und Weise ist, es immer definitiv eine strafbare Abseitsstellung des Angreifers ist."

...ob, weil es ein Zweikampf war, unkontrolliertes Abspiel ist, wobei es ja auch missglückte Verteidigungsaktion sein könnte: "Es ist nicht nur der Zweikampf allein. Der Abwehrspieler hat halt durch den Zweikampf nicht die Möglichkeit, dass er wirklich den Ball ganz kontrolliert spielt. Wenn man als Fußballer mitdenkt, ein spielen mit dem Schienbein, wie es für mich aussieht, ist da nicht kontrolliert möglich. Und somit ist es für mich strafbar."

"Man denkt...kann es sein, dass die 8 Tore schießen und wir müssen 8 aberkennen"

...gesamt kniffliges Spiel und auch dem Ball von Malone hinter der Torlinie oder nicht: "Ja, da war einiges kniffliges. Und es ist so, dass man sich während dem Spiel denkt, kann es sein...dass die heute 8 Tore schießen und wir müssen 8 Tore aberkennen, weil sie nicht regulär waren. Aber im Grunde genommen war es für uns eine normal zu leitende Partie. Im Endeffekt muss man sich als Schiedsrichter jetzt auch mal sagen, es ist Zeit, dass die Winterpause kommt. Uns ist es jetzt nicht nur zu kalt, aber es war ein sehr langes Jahr und wir freuen uns jetzt auf die Pause."

