SK Rapid-Rückkehrer Guido Burgstaller (Foto) setzte in der Herbstsaison die Benchmark aller Kicker in der ADMIRAL Bundesliga beim xG-Wert. Der xG-Wert (xG steht für "Expected Goals" = "zu erwartende Tore") liegt immer zwischen 0 und 1. Mit ihm kann bei jeder Torchance klar bestimmt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass der Ball von diesem Punkt aus im Tor landet. Der 33-jährige Sturmtank der Hütteldorfer erzielte einen xG-Wert von 9.28 und lag damit etwas über der Erwartung, da der Kärntner 10 Treffer erzielte und damit hinter Markus Pink (12), Austria Klagenfurt, Zweiter der Torschützenliste ist.

Der Kärntner Violette und ebenfalls ja "Ü-30iger" Markus Pink bewies Effizienz und landet in diesem Ranking auf Platz 2. So hat der 31-jährige Klagenfurter für sein Dutzend an Treffern einen xG-Wert von 7.95. Einen weiteren "Stockerlplatz" in dieser Bewertung holte WAC-Toptorjäger Tai Baribo. Der 24-jährige Israeli scorte 7 Mal (xG = 6,72). Einen starken Wert verbuchte auch Tim Prica von der WSG Tirol auf Rang 4 (5 Tore, xG-Wert = 6,62).

Der Top-Wert von Guido Burgstaller verdient auch deswegen allerhöchste Beachtung, weil der nach 16 Runden Tabellenvierte SK Rapid ingesamt nur 25 Tore erzielte (der Grün-Weiß-Goalgetter damit allein 40% seines Teams) – lediglich die Vorarlberger Klubs Austria Lustenau (23) & SCR Altach (20) sowie die Kellerkinder SV Guntamatic Ried (12) und der TSV Hartberg (16) scorten seltener.

Besonders unter Interims-Coach Zoran Barisic avancierte Angreifer Burgstaller zum Torschützen vom Dienst (6 Tore in den letzten 4 BL-Partien des Jahres!), nachdem der Routinier unter Trainer Ferdinand Feldhofer eher hängende Stürmer-Positionen einnahm und nun wieder in vorderster Front sein Potenzial samt Torinstink optimierter abzurufen vermag.

Einen beachtlichen Wert erzielte auch Fernando von Liga-Leader FC Red Bull Salzburg, ehe der 23-jährige Braslianer in Runde 8 in Ried durch eine Muskelverletzung zurück geworfen wurde bzw. seither ausfiel. Der Stürmer-Sommerneuzugang der Roten Bullen erspielte sich in nur 531 Minuten einen xG-Wert von 5.76, womit Fernando trotz der kurzen Einsatzzeit auf Platz 5 liegt und damit der beste Salzburger in dieser Wertung ist. Seine Teamkollegen vom österreichischen Serienmeister - Benjamin Sesko und Noah Okafor - sind auf den Rängen 9 bzw. 17 zu finden.

SK Rapid-Quartett unter Top 20

Während neben dem Besten Burgstaller mit Marco Grüll (13.), Ferdi Druijf (16.) und Liga-Top-Joker Bernhard Zimmermann (18.) gleich drei weitere Offensivkräfte vom SK Rapid in den Top 20 auftauchen. Kurios dabei die Bilanz vom 24-jährigen Niederländer, der bei einem xG-Wert von 4.28 nur einen einzigen Treffer erzielte. Bernhard Zimmermann benötigte für seinen xG-Wert von 4.18 nur 549 Minuten. Damit liegt er bei der xG pro 90 Minuten Wertung sogar knapp vor Guido Burgstaller.

Erzrivale FK Austria Wien stellt mit "Unterschiedsspieler" Dominik Fitz demgegenüber einen Akteur unter den Top20. Der 23-jährige Wiener, der seit diesem Sommer nochmal einen Leistungssprung machte, kommt auf einen stolzen xG-Wert von 4.11 und erzielte dabei 6 Treffer.

Aus verschiedenen Gründen schaffte es kein Spieler des SK Sturm in die Top 20. Rasmus Höjlund, der vermutlich ohne seinem Wechsel in die Serie A ganz weit vorne zu finden gewesen wäre, kam in rund 400 Minuten auf einen xG-Wert von 2.07. Ajeti, Kiteishvili und Jantscher weisen allesamt hohe xG pro 90 Minuten Zahlen auf, allerdings kamen sie aufgrund von späten Transfers oder Verletzungen nur auf wenige Einsatzminuten.

