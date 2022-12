Der SK Sturm Graz, weilt derzeit zum Trainingscamp in Marbella, hat sich längst zur Talenteschmiede entwickelt, bewegt sich fast schon auf Spuren von Talente-Top-Produzent FC Red Bull Salzburg. So fanden heuer bereits mit den Stürmern Kelvin Yeboah (der Ghaner wechselte zum CFC Genua) und Rasmus Højlund (der 19-jährige Däne ist seit Sommer bei Atalanta Bergamo) zwei Rohdiamanten vom Vizemeister nach "Bella Italia" in die Serie A. Wird ÖFB-Neo-Teamspieler Alexander Prass bald der nächste sein? Was für die Steirer wieder einen Millionen-Gewinn bedeuten würde. Prass hat noch bis Juni 2025 Vertrag bei Sturm.

Alexander Prass hier gegen Manuel Lazzari im Europa League-Duell vom SK Sturm Graz am 13. Oktober bei Lazio Rom (2:2). Bald auch in der Serie A im Trikot von Inter (Vereinsfarben schwarz-blau) gegen Lazio?

Trainer Simone Inzaghi & Inter interessiert?

Das Management des 21-jährigen Mittelfeldspieler - der langjährige Linzer Spielerberater Max Hagmayr - hat ja bereits mit Transfers österreichischer Teamspieler nach Italien jede Menge Erfahrung. Laut dem italienischen Nachrichtenportal calciomercato.com hat Inter Mailand (nächsten Mittwoch Testspielgegner vom FC Red Bull Salzburg im Trainingscamp in Malta, 18 Uhr MEZ) Alexander Prass auf dem "Radar".

Nachdem der Renommierklub aus der Mode-Metropole, der 19x den "Scudetto" und 3x die Königsklasse (1x Champions League, 2x Vorgänger-Bewerb Pokal der Landesmeister) gewann, von den Auftritten des Mittelfeld-Linksbeiners in den Europa League-Duellen gegen Lazio Rom angetan war. Beim Traditionsklub Inter (gegründet 1908) spielten bereits Fußball-Größen wie Christian Vieri, Hernan Crespo, Adriano, Laurent Blanc, Ronaldo, Lothar Matthäus, Andi Breme und Walter Zenga.

Dem Vernehmen nach würde ein Prass-Transfer von der steirischen in die lombardische Hauptstadt allerdings erst im nächsten Sommer ein Thema werden, wolle Andreas Schicker (SK Sturm-Geschäftsführer Sport), der allmählich - falls nicht schon gegeben - einen Italienisch-Sprachkurs belegen kann, das Mittelfeld-Talent unbedingt noch bis Saisonende behalten.

Prass mit LASK- und FC Red Bull Salzburg-Vergangenheit

Alexander Prass begann seine Karriere beim LASK. Zwischen 2009 und 2010 spielte er beim FC Pasching, ehe der talentierte Mittelfeldspieler zum LASK zurückkehrte. Zur Saison 2012/13 wechselte er in die Jugend des FC Red Bull Salzburg und dort später in die Akademie.

Im März 2019 stand der Blondschopf gegen den SK Vorwärts Steyr erstmals im Kader des Salzburger Kooperationspartners FC Liefering, für den er in der 2. Liga sein Debüt im selben Monat am 18. Spieltag der Saison 2018/19 gegen die Young Violets Austria Wien gab und in der 87. Minute für Karim Adeyemi eingewechselt wurde.

ÖFB-Team-Debüt unter Rangnick am 16. November

Zur Saison 2021/22 folgte der Wechsel aus der Mozarstadt zum SK Sturm Graz, wo das Talent auf Anhieb unter Chefcoach Christian Ilzer einen Stammplatz schaffte und einen Quantensprung machte. Nach in nur eineinhalb Jahren gesamt 64 Pflicht-Partien für die "Blackies" wurde Prass im November von Teamchef Ralf Rangnick in den ÖFB-Kader berufen und gab am 16.11. im Testspiel gegen Andorra sein Debüt und wurde beim 1:0-Sieg in der 46. Minute für Christoph Baumgartner eingewechelt. Wegen Wadenproblemen fiel der Sturm-Stammspieler dann im darauffolgenden Test-Match gegen Europameister Italien aus.

Fotocredit: IMAGO/NurPhoto