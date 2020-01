Ex-Altacher Lukas Jäger wechselt von Nürnberg zu Sturm Graz!

Details Donnerstag, 30. Januar 2020 10:31

Der SK Sturm Graz schlägt in diesem Winter doch noch auf dem Transfermarkt zu. Wie die Grazer bekannt geben, wechselt Lukas Jäger vom 1. FC Nürnberg zum SK Sturm, wo er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterzeichnet. Zuvor kickte der 25-jährige Defensiv-Allrounder für den SCR Altach. Für die Vorarlberger bestritt Jäger 77 Einsätze in der tipico Bundesliga, neun Spiele im UNIQA ÖFB Cup und zwei Begegnungen in der UEFA Europa League Qualifikation.

Lukas Jäger kickte einst für den SCR Altach. Foto: GEPA/Red Bull Media

"Lukas ist für seine überragende Einsatzbereitschaft bekannt"

„Lukas bringt genau jene Tugenden mit, auf die ich Wert lege. Neben seinen fußballerischen Qualitäten ist er ein Spieler der an und über seine Grenzen geht und keinen Ball verloren gibt. Ich freue mich ihn ab sofort in meiner Mannschaft zu haben“, freut sich Sturm-Trainer Nestor El Maestro. Lukas Jäger selbst hat mit seinem neuen Verein einiges vor: „Sturm ist eine österreichische Top-Adresse. Ich möchte meine Erfahrung und Qualitäten einbringen und gemeinsam mit dem Klub und den Fans Erfolge feiern.“

Sturm-Sportchef Günter Kreissl sagt über den ersten Winter-Neuzugang: „Wir waren bereits seit Langem an Lukas Jäger interessiert. Gerade in der jetzigen Situation – mit einigen Verletzungsproblemen innerhalb des Kaders – kann seine vielseitige Einsetzbarkeit in der Defensive für uns goldeswert sein. Darüber hinaus ist es natürlich auch ein tolles Invest in die Zukunft der Mannschaft. Lukas ist für seine überragende Einsatzbereitschaft bekannt und ich bin froh, dass wir zum richtigen Zeitpunkt in der Lage waren, ihn als österreischischen Spieler im besten Alter längerfristig zu verpflichten.“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten