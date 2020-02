Es ist wieder Zeit für unsere Rubrik „Ligaportal Inside“: Heute mit Philipp Netzer vom Cashpoint SCR Altach. Der 34-jährige Abwehr-Routinier steht bereits seit mehr als zehn Jahren beim SCR Altach unter Vertrag. Zurzeit arbeitet der gebürtige Bregenzer hart an seinem Comeback, nachdem ihn im vergangenen Sommer eine Hüftverletzung außer Gefecht gesetzt hatte. Im Oktober des Vorjahres folgte eine Operation, die gut verlaufen ist. Nun befindet sich Philipp Netzer im Aufbautraining und hofft auf eine baldige Rückkehr im Frühjahr.

Kurze Vorschau

Philipp Netzer startete seine fußballerische Karriere in der Jugendabteilung des SV Lochau, ehe er mit 13 Jahren in die Fußballakademie Vorarlberg wechselte. Im Sommer 2003 unterschrieb der Vorarlberger einen Vertrag beim FC Lustenau. Nur ein Jahr später folgte der Wechsel zum SCR Altach, den er jedoch im Sommer 2005 in Richtung Wien verließ, wo er bei der Wiener Austria anheuerte. Für die Kampfmannschaft der Austria absolvierte Netzer lediglich 12 Partien. Hauptsächlich kam er bei den Austria Amateuren zum Einsatz (68 Spiele). 2009 kehrte der Innenverteidiger zum SCR Altach zurück, für den er bis dato 308 Pflichtspiele absolvierte.

Der Wordrap mit Philipp Netzer



Quelle: YouTube