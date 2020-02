Das Fußballjahr 2020 hat mit einem spektakulären Triumph des FC Wacker Innsbruck im ÖFB Cup begonnen. Die Tiroler feierten in einem dramatischen Viertelfinale gegen den SKN St. Pölten einen emotionalen Sieg im Elfmeterschießen. Das Verrückte an der ganzen Geschichte: Zunächst rettete sich der Zweitligist mit dem Ausgleichstor des eingewechselten Ertugrul Yildirim in der 96.(!) Minute in die Verlängerung.

Innsbruck-Goalie Lukas Wedl strahlte nach dem Triumph über beide Ohren

Die "mega geile Truppe" von Wacker zeigt vom Punkt keine Nerven

Dort brachte Kwang Ryong Pak den SKN erneut in Führung, ehe Murat Satin in der 120. Minute, also wieder in einer Last-Minute-Aktion, einen Elfmeter zum 3:3 ins Tor beförderte und damit die Innsbrucker ins Elfmeterschießen katapultierte.

Im "Elfern" zeigten die Tiroler keine Nerven: Alle fünf Spieler (Gründler, Hupfauf, Meusburger, Zaizen und Satin) verwandelten ihre Elfmeter souverän und sorgten damit für den vielumjubelten Aufstieg ins Semifinale. „Wir sind eine mega geile Truppe“, grinste Lukas Wedl nach der Partie im Interview mit Ligaportal. Der Tormann der Innsbrucker hatte während des Spiels zahlreiche Paraden aus dem Hut gezaubert sowie im Elfmeterschießen den Versuch von Christoph Messerer pariert.

Ligaportal hat sich nach dem dramatischen Viertelfinale mit dem Innsbrucker Goalie Lukas Wedl sowie mit St. Pöltens Abwehrchef Daniel Drescher unterhalten.

Die Interviews nach dem Spiel



Quelle: YouTube

von Daniel Ringsmuth