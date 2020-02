Cup-Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg gastiert am heutigen Sonntagabend im Rahmen des Cup-Viertelfinals beim SKU Amstetten. Geht es nach der Papierform, sollte der aktuelle Tabellenneunte der 2. Liga kein Stolperstein für die Roten Bullen sein. Doch Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer weiß: „Die Motivation, gegen uns zu gewinnen, wird auch bei Amstetten groß sein“, so der ÖFB-Teamspieler. Dennoch will sich der Serienmeister keine Blöße geben „und mit großer Ernsthaftigkeit in dieses Match gehen“.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Red Bull Salzburg mit 32 von 33 möglichen Siegen im Cup

Jesse Marsch blickt dem Match mit großer Zuversicht entgegen, warnt jedoch davor, das Spiel zu unkonzentriert anzugehen. „Mit einer guten Leistung wollen wir uns den Sieg und Selbstvertrauen holen. Wir alle wissen, der Cup hat oftmals eigene Gesetze – daher müssen wir von Anfang an hoch konzentriert ans Werk gehen.“

Der FC Red Bull Salzburg hat seit 2014 fünf von sechs möglichen Cup-Titeln ins Salzburger Land holen können. Die Roten Bullen waren seither bei sämtlichen 33 Bewerbsspielen des UNIQA ÖFB Cups mit dabei und sind in 32 davon siegreich geblieben. Das unfassbare Torverhältnis: 124:15. Von den 28 Spielen (ohne Finali, weil an neutralem Ort) wurden nur fünf in der Red Bull Arena absolviert, 23 konnten auswärts gewonnen werden.

So könnten die Teams spielen

Amstetten: Verwüster - Gallhuber, Puchegger, Stark, Krenn - Lachmayr, Offenthaler, Wurm, Scharner, Kirim - Peham

RB Salzburg: Coronel/Walke - Ramalho, Onguene, Wöber - Farkas, Mwepu, Junuzovic, Ashimeru/Camara, Okugawa/Szoboszlai - Daka/Adeyemi, Hwang/M. Berisha

Schiedsrichter der Begegnung

Christian-Petru Ciochirca

Amstetten gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Amstetten gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

ORF 1 überträgt die Partie live und exklusiv ab 17:50 Uhr. Der Ankick erfolgt um 18 Uhr.

Achtung: Die Auslosung des UNIQA ÖFB Cup Semifinales findet am heutigen Sonntag in der Halbzeitpause des Spiels SKU Ertl Glas Amstetten gegen FC Red Bull Salzburg live in ORF 1 statt. Gespielt wird die Runde der besten Vier am 3./4. März 2020.

Das Finale steigt am 1. Mai 2020 im Wörthersee Stadion in Klagenfurt.