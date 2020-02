Das Sturmtief „Sabine“ hat auch in der Cashpoint-Arena in Altach ihre Spuren hinterlassen. Die Dachplane der Nordtribüne hielt den Sturmböen in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht Stand. "Mithilfe der Feuerwehr, die gegen 2 Uhr ausrückte, konnte die Plane gesichert werden, so dass keine Gefahr für Außenstehende entstand", schreibt der SCR Altach auf seiner Homepage.

Die Dachplane der Nordtribüne hielt den Sturmböen nicht Stand. Foto: Cashpoint SCR Altach.

Spiel gegen die Austria kann stattfinden

"Aktuell wird das Dach bereits inspiziert und mit den Reparaturarbeiten begonnen. Für den heutigen Tag ist ein Abklingen des Sturms angekündigt. Das Spiel am Samstag gegen FK Austria Wien kann wie geplant stattfinden", so die Vorarlberger weiter.

Bereits im Dezember des Vorjahres ist es im Mattersburger Pappelstadion zu einem ähnlichen Szenario gekommen >>SV Mattersburg: Dach von Gästesektor in sich zusammengestürzt!<<

von Ligaportal