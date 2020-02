Am kommenden Donnerstag steht für den LASK das bedeutsame Europa-League-Hinspiel auswärts gegen AZ Alkmaar auf dem Programm. Eine Woche später fällt dann die Entscheidung im ausverkauften Linzer Stadion. Das Interesse an diesem historischem Sechzehntelfinal-Spiel in der Europa League ist enorm und so mancher dürfte sich die große Ticket-Nachfrage zu Nutze machen wollen. Denn wie die Athletiker auf ihrer Homepage bekannt geben, sei es im Vorfeld des Spiels zu Versuchen gekommen, Eintrittskarten gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

LASK sperrt betroffene Tickets und Jahreskarten

Gegen etwaige Versuche, Tickets zu horrenden Preisen weiterzuverkaufen, geht der LASK entschieden vor. Sämtliche Karten, die über „nicht autorisierte Plattformen“ verkauft werden, werden vom LASK gesperrt (darunter auch Jahreskarten).

„Leider mussten wir feststellen, dass Europa-League-Tickets für das Spiel gegen Alkmaar zu deutlich erhöhten Preisen auf nicht vom Verein autorisierten Online- und Ticketingplattformen gehandelt werden. Ein solcher gewinnorientierter Handel mit Eintrittskarten des LASK ist untersagt und wird vom Verein intensiv verfolgt“, schreibt der Vizemeister.

von Ligaportal