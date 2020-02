Am morgigen Donnerstag kommt es um 18:55 Uhr zum Sechzehntelfinal-Kracher in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Red Bull Salzburg. Ein Duell, das die Massen in die Frankfurter Commerzbank-Arena lockt und auch zahlreiche Fans von Österreichs Serienmeister anzieht. Wie die Bullen in einer Aussendung bekannt geben, werden mehr als 3000 Salzburg-Fans nach Frankfurt reisen, um ihre Mannschaft zu unterstützen.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Ausverkaufte Commerzbank-Arena mit mehr als 3000 Salzburg-Fans

Rund 800 Personen werden die Reise mit einem Sonderzug antreten. Außerdem machen sich zwölf Reisebusse sowie zahlreiche private Pkws auf den Weg nach Hessen. Mehr als 3.000 Fans des FC Red Bull Salzburg waren noch nie bei einem Auswärtsspiel dabei. Damit wird es morgen zu einer Rekordkulisse aus Sicht der Salzburger kommen. Die Commerzbank-Arena wird mit 47.000 Zuschauern restlos ausverkauft sein.

von Ligaportal