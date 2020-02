Am morgigen Donnerstag steht für den LASK das nächste Europacup-Highlight an, wenn die erfolgreichen Linzer im Sechzehntelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League auswärts auf AZ Alkmaar treffen. Aktuell herrscht beim neuen Tabellenführer der Tipico Bundesliga eine Riesen-Euphorie und man hat bei den Athletikern auch nicht wirklich das Gefühl, dass diese Mannschaft in irgendeiner Art und Weise abheben könnte. Jene bodenständige Herangehensweise an ein Fußballspiel könnte die Oberösterreicher in der Europa League weit nach vorne katapultieren.

Foto: Harald Dostal/fodo.media; Grafik: Ligaportal

Gerhard Schweitzer: "Alkmaar nicht der ganz große Knaller"

Zunächst steht jedoch das Sechzehntelfinale gegen AZ Alkmaar auf der Agenda. Nach dem famosen Gruppensieg im vergangenen Herbst ist den Linzern auch die Hürde AZ Alkmaar und der Einzug ins Achtelfinale zuzutrauen.

Ligaportal-Experte Gerhard Schweitzer sieht den LASK in diesem Duell als Favorit: „Sie ziehen ihr Spiel gnadenlos durch, egal, ob zu Hause oder auswärts. Alkmaar ist zwar stark, aber dann doch nicht der ganz große Knaller“, so Schweitzer, der auch zwei Gruppengegner der Linzer leistungsmäßig über AZ Alkmaar sieht: „Ich schätze auch die beiden Vorrunden-Gegner des LASK - Eindhoven und Sporting Lissabon - stärker ein.“

Zur Person Gerhard Schweitzer:

Gerhard Schweitzer fungiert bereits seit mehreren Jahren als Experte für ligaportal.at. Die erfolgreichste bzw. längste Zeit während seiner Trainerlaufbahn erlebte der nunmehr 56-Jährige bei der SV Ried. Zunächst noch als Co-Trainer der zweiten Mannschaft, wurde er im Sommer 2001 zum Co-Trainer von Paul Gludovatz befördert, ehe er von März 2002 bis Mai 2003 sogar als Cheftrainer der Wikinger agierte.

2006 heuerte Gerhard Schweitzer als U19-Coach in der Akademie des FC Red Bull Salzburg an. Zur selben Zeit bildete er zusammen mit Paul Gludovatz ein kongeniales Trainergespann für Österreichs U20-Nationalteam, das 2007 bei der WM in Kanada den sensationellen vierten Platz belegt hatte. Ein Jahr nach diesem Triumph folgte die Rückkehr nach Ried, wo er bis zu seinem Abschied im Jahr 2015 gleich dreimal als Interimstrainer einspringen musste.

Danach war Schweitzer sowohl als Trainer als auch als Sportlicher Leiter bei Union Vöcklamarkt aktiv. Nach seinem kurzen Engagement bei ASKÖ Oedt kehrte Gerhard Schweitzer als Chefscout zur SV Ried zurück. Außerdem agiert der gebürtige Oberösterreicher zurzeit gemeinsam mit Heinz Hochhauser als Scout des israelischen Nationalteams.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal