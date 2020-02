Was in manchen Stadien auf dieser Welt bereits seit einiger Zeit selbstverständlich ist, wird nun auch in einem österreichischen Stadion eingeführt: Ein Rauchverbot im gesamten Stadionbereich. Demnach darf im Innsbrucker Tivoli-Stadion ab dem Frühjahrsauftaktspiel der WSG Tirol (gegen den WAC) - „mit Ausnahme ausgewiesener Raucherzonen in den Stadionumläufen“ - nicht mehr geraucht werden. Auch das Benutzen von E-Zigaretten wird ab diesem Zeitpunkt untersagt.

Foto: GEPA/Red Bull Media, Grafik: Ligaportal

„Sport und Rauchen passen einfach nicht zusammen"

„Das rauchfreie Stadion ist uns seit längerem ein großes Anliegen. Rauchen schädigt die Gesundheit massiv, daher sehe ich es als unsere Aufgabe an, die Besucherinnen und Besucher unseres Stadions aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor schädlichem (Passiv-)Rauch zu schützen. Außerdem wollen wir mit dem Verbot ein Umfeld schaffen, in dem es vor allem jungen Menschen leichter fällt, gar nicht erst mit dem Rauchen zu beginnen und ehemalige Raucher in ihrer Entscheidung, aufzuhören, unterstützt werden. Daher haben wir uns dazu entschieden, das Tivoli Stadion Tirol zur rauchfreien Zone zu machen", begründet Matthias Schipflinger, Geschäftsführer der Olympiaworld, diese Maßnahme.

“Prok. Christoph Kaufmann, zuständiger Hauptabteilungsleiter, fügt hinzu: „Sport und Rauchen passen einfach nicht zusammen, denn Rauchen ist jährlich für tausende Todesfälle in unserem Land verantwortlich, während Sport für Gesundheit und Vitalität steht. Auch für E-Zigaretten ist die gesundheitliche Unbedenklichkeit keineswegs erwiesen, weshalb auch diese von dem Verbot umfasst sind. Wir wollen damit in unserer Funktion als öffentliches Unternehmen mit gutem Beispiel vorangehen und Vorbild für andere Sportanlagenbetreiber sein. In der konkreten Umsetzung legen wir in der ersten Phase des Rauchverbots daher vor allem viel Wert auf Aufklärungsarbeit unter den betroffenen Besucherinnen und Besuchern.“

von Ligaportal