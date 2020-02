„So lange es rechnerisch noch möglich ist, glauben wir alle noch dran“, stellte Austria-Keeper Patrick Pentz nach dem 2:2-Remis gegen Altach klar. Die Ausgangslage vor dem Hammer-Duell gegen die angeschlagenen Salzburger Bullen stellt sich jedoch alles andere als optimal dar. Drei Runden vor der Punkteteilung beträgt der Rückstand auf die sechstplatzierten Hartberger sechs Punkte. Heißt: Bei einer Niederlage gegen Red Bull Salzburg wäre der Traum von der Meistergruppe wohl ausgeträumt.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Austria möchte der Wucht von Salzburg etwas entgegensetzen

Von den zwei Niederlagen der Salzburger zum Jahresauftakt will man sich in Wien-Favoriten nicht blenden lassen: „Wir haben am Sonntag einen Topgegner zu Gast, daran ändert sich nichts, nur weil Salzburg zweimal verloren hat“, stellt Christian Ilzer klar. Der Austria-Trainer weiß, dass man einen überragenden Auftritt benötige, um den Serienmeister zu biegen. „Wichtig wird sein, der Wucht von Salzburg etwas entgegenzusetzen und robust aufzutreten“, betont der gebürtige Steirer.

Abwehrchef Michael Madl, der sich im Spiel gegen Altach keine schwere Verletzung zugezogen hat und am Sonntag wieder in der Startelf stehen wird, glaubt an die mentale Stärke der jungen Spieler im Kader der Veilchen: „Unsere Jungs tun uns richtig gut - ich habe auch das Gefühl, dass sie mit dem Druck in der aktuellen Situation richtig gut umgehen können und nicht zu viel darüber nachdenken, sondern sich voll auf ihre Aufgaben konzentrieren. Ich freue mich schon auf das Spiel am Sonntag“, sagt Madl.

Angeschlagene Bullen wollen zurück auf die Erfolgsspur

Bei den Bullen herrschte nach dem 1:4-Debakel gegen Eintracht Frankfurt Ratlosigkeit, wenngleich alle Beteiligten klare Worte fanden. Während Sportchef Christoph Freund gestand, dass „die Art und Weise“ des Auftritts „Red Bull Salzburg nicht würdig“ gewesen sei, betonte Cican Stankovic, dass man das Hinspiel schlicht und einfach versaut habe. Das Spiel gegen die Austria hat für die Bullen nun eine große Bedeutung: „Es ist ein wichtiges Spiel für uns, weil wir wieder Selbstvertrauen tanken wollen.

„Es ist gut, dass wir gleich wieder ein Spiel vor uns haben. Dabei brauchen wir frische Beine und wollen die Gelegenheit nutzen, wieder unseren Fußball zu zeigen und uns Selbstvertrauen zu holen. Ein gutes Ergebnis ist wichtig, soll aber auch mit unserer Art von Fußball erreicht werden", weiß Salzburg-Trainer Jesse Marsch.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Austria 5.75 | Unentschieden 4.40 | Salzburg 1.50

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Austria Wien: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl, Poulsen - Ebner, Grünwald - Sarkaria, Fitz, Pichler - Monschein

Red Bull Salzburg: Stankovic - Farkas, Onguene, Wöber, Ulmer - Szoboszlai, Junuzovic, Bernede/Camara, Okugawa - Daka, Hwang

Schiedsrichter der Begegnung

Dieter Muckenhammer

Bisheriges Saisonduell

Red Bull Salzburg - FK Austria Wien 4:1

Austria Wien gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Austria Wien gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden

von Ligaportal